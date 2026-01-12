Français
عاجل – ليبيا: 10 قتلى في حادث مرور مروّع غرب سرت

لقي  فجر اليوم الاثنين 10 أشخاص مصرعهم  في حادث مرور مروّع  واحتراق سيارتين بالكامل بين منطقتي الوشكة وأبوقرين غرب سرت في ليبيا. 

وافادت  وكالة الأنباء الليبية بسرت، نقلاً عن رئيس الفرع البلدي في أبوقرين، أن الحادث نجم عن اصطدام سيارتين من نوع “فيتو”، مما أدى إلى وفاة جميع الأشخاص الذين كانوا على متن السيارتين، واللتين احترقتا بالكامل.

وأكد رئيس الفرع البلدي في تصريحه  لوكالة الأنباء الليبية  من داخل مستشفى أبوقرين القروي، بحضور النيابة العامة، أنه تم نقل جثامين الضحايا، غالبيتهم من الجنسيات الليبية والمصرية، بواسطة سيارات الإسعاف إلى مدينة مصراتة.

