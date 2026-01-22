عاجل : وزارة الداخلية تعلن القضاء على خلية إرهابية قرب معتمدية ماجل بلعباس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ صادر منذ قليل أن قوات الأمن تمكنت اليوم من القضاء على خلية إرهابية تتكون من أربعة عناصر بإحدى المناطق المجاورة لمعتمدية ماجل بلعباس، وذلك بعد عملية متابعة ورصد دامت عدة أيام.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تندرج في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها الوحدات الأمنية في مختلف أنحاء الجمهورية من أجل إحباط كل المخططات التي تستهدف أمن تونس وسلامة شعبها.

وشددت وزارة الداخلية على أن العمل الأمني متواصل دون انقطاع، وأن اليقظة ستبقى عالية لمواجهة كل أشكال التهديدات الإرهابية، مؤكدة في الآن ذاته أن تونس ستظل آمنة، عزيزة وصامدة، وأن الإرهاب سيُهزم أمام صلابة مؤسسات الدولة وكفاءة قواتها الأمنية.

