عاجل : وزارة الداخلية تعلن القضاء على خلية إرهابية قرب معتمدية ماجل بلعباس

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ صادر منذ قليل أن قوات الأمن تمكنت اليوم من القضاء على خلية إرهابية تتكون من أربعة عناصر بإحدى المناطق المجاورة لمعتمدية ماجل بلعباس، وذلك بعد عملية متابعة ورصد دامت عدة أيام.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تندرج في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها الوحدات الأمنية في مختلف أنحاء الجمهورية من أجل إحباط كل المخططات التي تستهدف أمن تونس وسلامة شعبها.

وشددت وزارة الداخلية على أن العمل الأمني متواصل دون انقطاع، وأن اليقظة ستبقى عالية لمواجهة كل أشكال التهديدات الإرهابية، مؤكدة في الآن ذاته أن تونس ستظل آمنة، عزيزة وصامدة، وأن الإرهاب سيُهزم أمام صلابة مؤسسات الدولة وكفاءة قواتها الأمنية.

