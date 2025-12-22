Français
Anglais
العربية
الأخبار

عادل الهنتاتي: التّقلبات الجوّية ستتواصل حتى نهاية هذا الشّهر [فيديو]

أوضح اليوم الإثنين، 22 ديسمبر 2025، المختص في البيئة و المناخ عادل الهنتاتي بأنّ التوقعات الصادرة عن المعهد الوطني للرّصد الجوي في علاقة بحالة الطّقس خلال الفترة القادمة متقاربة مع توقعات مركز كوبرنيكوس و مركز طقس العرب.

و أشار الهنتاتي، في تصريح لتونس الرّقمية، إلى أنّ المنطقة المتوسّطية تعيش خلال هذه الفترة على تواتر الكتل الباردة القطبية بصفة متسارعة، حيث أنّ هذه الكتل عندما تصل إلى تونس تنتج عنها أمطار بالمرتفعات.

و في علاقة بامكانية تساقط الثّلوج قال المتحدّث انّ الرّصد الجوي أكّد انّه سيتمّ بداية من هذه الليل تسجيل تساقط الثلوج بالمرتفعات الأكثر من 1000 متر في حين انّ مركز كوبرنيكوس يشير إلى أنّ هذه الثلوج ستسجل بالمناطق التي يتجاوز ارتفاعها الـ 1400 مترا و هي تقريبا نقطة الاختلاف الوحيدة في علاقة بالتوقعات الجوّية للفترة القادمة، وفق قول المتحدّث.

و تابع الهنتاتي القول إنّ المناطق التي ستشملها التقلبات الجوّية هي بداية الشّمال الغربي و ذلك لكون الكتل الهوائيّة الباردة قادمة من أوروبا نحو شرق الجزائر ثمّ ولايات الشّمال الغربي التونسي و تتنقل نحو البحر المتوسط لتعود فيما بعد نحو سواحل تونس الشّرقية بفضل كتلة هوائيّة صحراوية مدارية لها ضغط قوي نوعا ما، مما سينتج عنه نزول كميات من الأمطار.

و أضاف محدّث تونس الرّقمية أنّه ووفقا لمركز كوبرنيكوس كميات الأمطار لن تتجاوز الـ 20 أو 25 مليمتار، و ذلك لانّ كمية الرّطوبة التي ستكون في الكتلة الهوائيّة القطبية ليست كبيرة جدا، و لكن من الممكن في بعض المناطق الجبلية أن تصل كميات الأمطار إلى 30 مليمترا إذا ما كانت السّحب مشبّعة بالرّطوبة.

و حذّر المتحدّث في هذا السّياق من ظهور ضباب كثيف جدا خلال هذه الفترة آخر الليل و في الصباح الباكر يتطلّب الحذر، هذا و شدّد على أنّ التقلبات الجوية المشار إليها ستتواصل إلى حدود نهاية هذا الشّهر و بداية السّنة القادمة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

559
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي ينظم قافلة صحية بباجة و أكثر من 500 مستفيد من فحوصات مجانية [فيديو]

328
الأخبار

الكاف: موريتانيا تنضمّ إلى منطقة اتحاد شمال إفريقيا
316
الأخبار

إيطاليا: الشرطة تضبط قرابة طن ونصف من المخدرات
286
اقتصاد وأعمال

ترامب يؤكد أنه أجبر ماكرون على رفع أسعار الأدوية في فرنسا
280
اقتصاد وأعمال

مصر : سرقة 50 مليار جنيه في قطاع حيوي
270
الأخبار

الكرملين : “بوتين على استعداد للحوار مع ماكرون إن توفرت النوايا الحسنة”
259
الأخبار

كأس أمم إفريقيا: جميع نتائج مباريات الافتتاح
253
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : إلى متى يبقى جزء هام من شارع مصطفى حجيج الذي يربط بين وسط مدينة أريانة و المنزه السادس في حالة  كارثية 
247
الأخبار

رئيس البرازيل : التدخل العسكري في فنزويلا سيفضي إلى كارثة إنسانية
240
اقتصاد وأعمال

ارتفاع إنتاج الذهب ببوركينا فاسو إلى 70 طنا في 2025

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى