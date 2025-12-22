عادل الهنتاتي: التّقلبات الجوّية ستتواصل حتى نهاية هذا الشّهر [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أوضح اليوم الإثنين، 22 ديسمبر 2025، المختص في البيئة و المناخ عادل الهنتاتي بأنّ التوقعات الصادرة عن المعهد الوطني للرّصد الجوي في علاقة بحالة الطّقس خلال الفترة القادمة متقاربة مع توقعات مركز كوبرنيكوس و مركز طقس العرب.

و أشار الهنتاتي، في تصريح لتونس الرّقمية، إلى أنّ المنطقة المتوسّطية تعيش خلال هذه الفترة على تواتر الكتل الباردة القطبية بصفة متسارعة، حيث أنّ هذه الكتل عندما تصل إلى تونس تنتج عنها أمطار بالمرتفعات.

و في علاقة بامكانية تساقط الثّلوج قال المتحدّث انّ الرّصد الجوي أكّد انّه سيتمّ بداية من هذه الليل تسجيل تساقط الثلوج بالمرتفعات الأكثر من 1000 متر في حين انّ مركز كوبرنيكوس يشير إلى أنّ هذه الثلوج ستسجل بالمناطق التي يتجاوز ارتفاعها الـ 1400 مترا و هي تقريبا نقطة الاختلاف الوحيدة في علاقة بالتوقعات الجوّية للفترة القادمة، وفق قول المتحدّث.

و تابع الهنتاتي القول إنّ المناطق التي ستشملها التقلبات الجوّية هي بداية الشّمال الغربي و ذلك لكون الكتل الهوائيّة الباردة قادمة من أوروبا نحو شرق الجزائر ثمّ ولايات الشّمال الغربي التونسي و تتنقل نحو البحر المتوسط لتعود فيما بعد نحو سواحل تونس الشّرقية بفضل كتلة هوائيّة صحراوية مدارية لها ضغط قوي نوعا ما، مما سينتج عنه نزول كميات من الأمطار.

و أضاف محدّث تونس الرّقمية أنّه ووفقا لمركز كوبرنيكوس كميات الأمطار لن تتجاوز الـ 20 أو 25 مليمتار، و ذلك لانّ كمية الرّطوبة التي ستكون في الكتلة الهوائيّة القطبية ليست كبيرة جدا، و لكن من الممكن في بعض المناطق الجبلية أن تصل كميات الأمطار إلى 30 مليمترا إذا ما كانت السّحب مشبّعة بالرّطوبة.

و حذّر المتحدّث في هذا السّياق من ظهور ضباب كثيف جدا خلال هذه الفترة آخر الليل و في الصباح الباكر يتطلّب الحذر، هذا و شدّد على أنّ التقلبات الجوية المشار إليها ستتواصل إلى حدود نهاية هذا الشّهر و بداية السّنة القادمة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



