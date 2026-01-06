Français
عادل الهنتاتي: الرّجة الأرضية التي تمّ تسجيلها في تيبار قد تتسبب مع الأمطار في انزلاقات أرضية [فيديو]

في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الثّلاثاء، 06 جانفي 2026، عاد المختص في البيئة و المناخ عادل الهنتاتي على تفاصيل الرّجة الارضيّة التي تمّ تسجيلها يوم أمس الإثنين بمنطقة تيبار من ولاية باجة و التي كانت في حدود 4.3 درجات على سلم ريشتر وفق المعهد الوطني للرّصد الجوي، و قال الهنتاتي إن منطقة تيبار هي منطقة هشّة من حيث الرّجات الأرضية.

و أوضح المتحدّث أنّ ما حدث يعتبر رجّة أرضيّة و ليس زلزالا، تقريبا حدّتها أكثر بقليل من المتوسّط نسبيا و هذه الرّجة من الممكن أن تكون لها انعكاسات كبيرة جدا خاصة مع الخصائص التي تتميز بها منطقة تيبار حيث أنّه يوجد الكثير من الجبال و الصّخور  في المنطقة و هي صخور طينية و بالتالي مع الأمطار التي شهدتها المنطقة قد تحدث الرّجة الأرضية انزلاقات أرضية كبرى، و ربما قد تؤثّر على المسالك الفلاحية و على الطّرقات إن لم يكن هناك تدخّل سريع من قبل الأطراف المعنية كوزارة التجهيز و الحماية المدنية للتقليل من حدّة هذه الانزلاقات.

و أشار الهنتاتي إلى انّه خلال السنة الماضية تمّ تسجيل رجات أرضية شبيه بالتي وقعت في باجة و تجاوزت الـ 4 درجات على سلم ريشتر، خاصة و أنّ هذه المناطق تعتبر حساسة في علاقة بالرجات الأرضية، و لكن خطورة الرّجة الأرضية التي وقعت في تيبار هي أنّها كانت اكثر من المتوسّط و جيولوجية منطقة تيبار و جبل القراعة تتميز بكون المنطقة فيها منحدرات طينية و بالتالي هناك امكانية للانزلاقات الارضية على خلفية هذه الرّجات الارضية.

و قال المختص في البيئة و المناخ أنّ تونس تقع شمال إفريقيا أي على شمال الصفيحة الإفريقية التي تتزاحم مع الصّفيحة الأوروبية الآسيوية، مؤكّدا أنّ جنوب تونس و خاصة من منطقة قفصة و إلى حدود خليج قابس تعتبر منطقة زلازل نشيطة جدا، و لكن منذ قرون توقّفت عن النّشاط بطريقة كبيرة.

و أضاف أنّ الزّلازل و الرّجات الأرضية لا يمكن التنبؤ بها و لا يمكن حصرها في منطقة معينة و يجب على الانسان أن يكون مستعدا و يقوم بحماية المنشآت و البنايات بطريقة ناجعة حتى لا تتأثّر بهذه الرّجات الأرضية.

