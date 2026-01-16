عادل الهنتاتي: تقلبات جوية و تراجع في درجات الحرارة بداية من هذا التاريخ [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد اليوم المختص في البيئة و المناخ عادل الهنتاتي في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ طقس نهاية الاسبوع و بداية الاسبوع القادم حسب مرصد طقس العرب ليس واضحا في علاقة بالمنطقة التي توجد فيها تونس، إذ أنّه في لبنان يوجد ضغط قطبي ضعيف سيشمل مناطق سورية و أيضا مصريّة و ستكون المنطقة معنية بتغيرات مناخية و فترة باردة و لكن هذا المنخفض لن يشمل تونس.

و أوضح الهنتاتي انّ تونس حاليا تعيش طقسا شتويا طبيعي أي أنّ مخلفات المنخفض الجوي القديم لا تزال متواصلة و لكن مرصد كوبرنيكوس يشير إلى أنه بداية من يوم الإثنين و الثلاثاء القادمين ستكون البلاد معنية بمنخفض جوي قطبي قوي جدا و بارد جدا يمرّ فوق المحيط الاطلسي و تكون فيه رطوبة، ثمّ يمرّ فوق المتوسّط و يشمل تونس و ستكون هناك أمطار غزيرة على مرتفعات الشّمال الغربي و ربما يتمّ تسجيل تساقط الثلوج.

و قال المتحدّث إنّ هذا المنخفض الجوي سيعمّ ايضا المناطق الساحلية و ذلك بفعل الرجوع الشّرقي الذّي تعرفه تونس عندما تكون في هذه الوضعيات، مشيرا إلى انّ درجات الحرارة ستنخفض أيضا، و سيكون الطّقس باردا خاصة في مناطق الشّمال الغربي مثل الكاف و جندوبة و طبرقة و سليانة و قد تشهد مرتفعات هذه المناطق أمطار غزيرة و حتى ثلوج.

و تابع المتحدّث القول إنّ هذه الامطار ستنتقل تدريجيا نحو الشّرق، هذا مع العلم انّ ارتفاع درجات الحرارة ضعيف و لكن الانخفاض اكبر خاصة خلال فترة الليالي السّود و المعروفة ببرودة الطّقس في النّهار و دفئه خلال الليل، و لكن هذا التفصيل لن يكون موجودا بداية من الاثنين القادم، لأنّ المنخفض الجوي المشار إليه شديد البرودة و الرطوبة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



