عادل الهنتاتي: تواصل مؤشّرات نزول الأمطار إلى أواخر شهر مارس [فيديو]

أفاد اليوم الجمعة، 13 مارس 2026، المختصّ في البيئة و المناخ عادل الهنتاتي ف تصريح لتونس الرّقمية بانّ طقس نهاية الاسبوع سيتميّز بتواصل عدم الاستقرار و نزول بعض الأمطار و ذلك كون تونس حاليا تعيش تحت تأثير منخفض قطبي شمالي مرّ على المحيط الأطلسي و شمل المتوسّط فكانت معنيّة به المغرب و الجزائر و حاليا تونس.

و قال الهنتاتي إنّ هذا الاضطراب الجوي سيتواصل إلى أواخر شهر مارس، و من المتوقع خلال أيّام العيد ان تشهد تونس رواقا قادما من الصّحراء يكون له تأثير نسبي و من ثمّ تعود التقلبات الجوّية إلى أواخر شهر مارس، و ذلك وفق المركز الأوروبي للمناخ و طقس العرب كذلك.

و أضاف الهنتاتي أنّه أول مرّة تونس تعيش على امتداد هذه الوضعيّة الجوّية خاصة و انّ درجات الحرارة خلال النّهار قريبة من درجات حرارة الربيع و لكن في الليل تكون منخفضة، مع تساقط الندى و وجود ضباب يجعل من السياقة صعبة و يكون له تأثير على رطوبة الهواء و يساهم في انتشار بعض الامراض لدى النبتات.

أمّا بالنّسبة لعامل الرياح أكّد المتحدّث أنّها لن تكون قوية جدا و ستختلف سرعتها حسيب الموقع الجغرافي، مشيرا إلى أنّ الامطار المتوقّعة لن تكون غزيرة جدا و تكون رذاذ في أكثر الاوقات و لكن ستشمل جميع المناطق و تهكمّ الشّمال الغربي بالاساس ومن المناطق الساحلية الوسطى و الشّمالية، و تكون الكميات في حدود الـ 12 ملم في الجهات المعنية بدرجة اولى، و لكن في بقية المناطق ستكون في حدود الـ 4 ملم

