عادل الهنتاتي: تواصل موجة البرد خلال الاسبوع القادم و إمكانية نزول الثلوج لتكون في حدود 12 صم بالمرتفعات [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد اليوم الخميس، 27 نوفمبر 2025، المختص في الشأن المناخي عادل الهنتاتي، في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ التقلبات الجوية ستمتدّ إلى غاية الأسبوع القادم و ذلك حسب توقّعات المراصد الكبرى للطقس و أهمّما المرصد الأوروبي كوبرنيكوس.

و أوضح المتحدّث أنّ هذه التقلبات الجوية التي تعيشها تونس تتسبب فيها كتلة هوائية قطبية كبيرة تواترت على تونس خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث أنّ وضعيّة الطّقس البارد الشتوي ستتواصل إلى بداية الاسبوع القادم و ربما أيضا ستتواصل نسبيا خلال الاسبوع القادم و ذلك بعد الانخفاض السريع لحرارة الجو خلال يوم الثلاثاء و الاربعاء.

و قال إنّه من المتوقع أن تعيش تونس أيضا على وقع كتلة هوائية قطبية أخرى ستشمل شمال تونس و الوسط و الجنوب و ستسجل فيها درجات حرارة منخفضة جدا تصل إلى حدود 0 درجة خاصة بمرتفعات الشّمال الغربي و تكون في حدود الـ 9 درجات في السواحل و من ثمّ تكون هناك بعض الأمطار الغير غزيرة في بعض الاحيان و من المتوقع ان تشهد المناطق الجبلية بالشمال الغربي بعض الثلوج قد تصل حتى 10 و 12 سم.

و أضاف المختص في الشأن المناخي أنّ موجة البرد القادمة ستعيش على وقعها ولايات الشمال الغربي و بعض المناطق من الشمال الشرقي.

أمّا فيما يتعلّق بدرجات الحرارة فأشار الهنتاتي إلى أنّها ستكون تقريبا في نفس معدّلات درجات الحرارة الحالية حيث أنّنا اليوم سجلنا درجات حرارة في حدود الـ 03 درجات أوّل الليل و الآن هي تقريبا في حدود 09 درجات و قد تصل إلى 12 و 13 درجة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



