عادل الهنتاتي: “تونس تعيش تحت منخفض جوي سيتواصل إلى بداية شهر أفريل” [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد اليوم الثّلاثاء المختص في البيئة و المناخ عادل الهنتاتي في تصريح لتونس الرّقمية، بأنّ تونس حاليا تعيش تحت تأثير منخفض جوي قطبي مصدره القطب الشمالي و هو مرتفع جدا من حيث العلو و منخفض من حيث الضغط الجو و بارد و مشبّع بالرّطوبة و مرّ عبر المحيط الاطلسي و من ثمّ غرب أوروبا و شمال إفريقيا ليصل تونس حاليا.

و أوضح الهنتاتي انّ هذا المنخفض الجوي سيؤثّر على كلّ أحوال الطّقس، إذ سيكون هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة تصل حتى الـ 04 درجات ببعض المناطق بالشّمال الغربي، إذ تقريبا تراوحات الحرارة صباح اليوم في أغلب المدن بين 07 و 08 درجة، و هذه الدّرجات تعتبر منخفضة جدا بالنسبة لشهر مارس.

و تابع المتحدّث القول إنّ بعض المرتفعات ستشهد ايضا نزول كميات من الأمطار و التي تكون غزيرة ببعض المناطق بالمرتفعات، و لكن لا توجد مؤشّرات تدلّ على نزول الحرارة للدرجة صفر، حيث أنّ نزول الثلوج سيكون بالمرتفعات التي هي فوق الـ 1500 متر و ليس في تونس.

أمّا في علاقة بعامل الرياح فأكّد الهنتاتي أنّها بالنسبة لتونس فلن تكون قوية جدا، و لكن لا يمكن تحديد سرعتها بطريقة دقيقة و حينية و اتجاهها سيكون من الشّمال الغربي إلى الشّرق.

و أضاف المختص في البيئة و المناخ أنّ السحب التي تعيش على وقعها تونس حاليا ستتوجه نحو الشّرق تدريجيا لتتشبع بالرطوبة، ما سينتج عنها أمطار تسمى بالرّجوع الشّرقي على المناطق الساحلية و هذه المعطيات ستتواصل إلى حدود بداية شهر أفريل.

و أشار الهنتاتي إلى المثل الشّعبي التونسي “مطر مارس ذهب خالص” معتبرا أنّ هذه الفترة هي فترة تساقطات تكون بسيطة و في شكل رذاذ و لكن عامة و تشمل مختلف المناطق و خلال هذه السنة كانت الرّطوبة المعطى الجديد و خاصة على مستوى الجو ما يؤدي إلى صعوبة الرؤية و هو العامل الوحيد المخالف للمعتاد، وفق تعبيره.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



