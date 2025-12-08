عادل الهنتاتي يشرح أسباب عدم الاستقرار في حرارة الطّقس و يكشف الوضع الجوي خلال هذا الأسبوع [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد اليوم الإثنين، 08 ديسمبر 2025، الخبير المختصّ في الشأن المنخي عادل الهنتاتي، في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ ما تعيشه تونس في الوقت الحالي من تغيّرات مناخيّة و خاصة على مستوى درجات الحرارة هو ناتج عن تراوح الكتل الهوائيّة بين الكتل الهوائيّة الباردة جدا و المحمّلة بالرّطوبة على المحيط الاطلسي و أوروبا و من ثمّ تاتي إلى البحر الأبيض المتوسّط و تونس، مع العلم انّ المحيط الأطلسي يحتوى على تيار كبير دافئ…

ما يتسبب في تصادم الكتل الهوائيّة القطبيّة الباردة و الكتل الهوائيّة الساخنة مما يتسبب في نزول كميات هامة من الأمطار على أوروبا، خاصة غرب أوروبا، و من ثمّ تتدرج هذه الكتل نحو المتوسّط لتصل إلى تونس و تتسبب في نزول كميات من الامطار و تساهم في تراجع درجات الحرارة، وفق قوله.

و تابع الهنتاتي القول إنّه و في فترات أخرى من الاسبوع توجد أروقة أخرى من الدّفئ تأتي كذلك من كتل هوائيّة نسبيا ساخنة قادمة من الصّحراء و من المناطق المداريّة، و هذه الكتل الصّحراوية لم تكن تصل إلى تونس في السّنوات السابقة و لكن حاليا الوضع اختلف في إطار التغيرات المناخية، و بالتالي لم يعد هناك ضغط تيارات قطبية فقط، و أصبحنا بالتالي نسّجل انتخفاظ في درجات الحرارة أثناء الليل و ارتفاع أكثر من المعتاد في النّهار.

و ارجع المتحدّث القول هذه الظّواهر المناخيّة إلى ارتفاع المياه داخل المحيطات و أيضا ارتفاع مياه البحر الابيض المتوسط، و هو ما يتسبب في تبخر المياه في المحيطات و في المتوسط، مع وجود كتل هوائية باردة أيضا في انتظار ان يشهد شهر ديسمبر نزول كميات من الأمطار.

كيف سيكون الطّقس خلال هذا الأسبوع؟

و حسب المختصّ في الشأن المناخي فإنّ الطّقس وفق مرصد كوبرنيكوس الاوروبي سيشهد خلال هذا الاسبوع نزول أمطار محلّية ضعيفة ستصل على اقصى تقدير إلى 30 أو 20 ملم فقط و سنعيشها على امتداد شهر ديسمبر و لكن هذا الوضع لا يمنع أنّه سيكون هناك هواء دافئ قادم من الصّحراء و من الجنوب.

هذا بالإضافة إلى أنّ الطّقس سيشهد أيضا وجود سحب كثيفة في بعض المناطق الاخرى، وفق قول الهنتاتي.

