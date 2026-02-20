عادل الهنتاتي يكشف تفاصيل الحالة الجوّية خلال نهاية هذا الأسبوع و بداية الأسبوع القادم [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد اليوم الجمعة، 20 فيفري 2026 الخبير في البيئة و المناخ عادل الهنتاتي أنّه وفق توقّعات المراصد العالميّة الكبرى و حسب المعهد الوطني للرّصد الجوي فإنّ الطّقس و إلى بداية الأسبوع القادم سيكون على نفس الوضعيّة، إذ ينطلق اليوم ببرودة نوعا ما و من ثمّ ترتفع درجات الحرارة نسبيا، و في المساء ترتفع سرعة الرياح و خاصة في المناطق الساحلية و الجبال و هذا الوضع سيتواصل إلى بداية الاسبوع القادم.

و أوضح الهنتاتي أنّه من غير المتوقّع حدوث اي تغيّر فجئي في حالة الطّقس، و من الممكن ان يتمّ تسجيل بعض الامطار في المناطق الجبلية و لكن ليست بالكميات الغزيرة، بالإضافة إلى نزول النّدى في الصباح بالمناطق المنخفضة خاصة الشّمال الغربي للبلاد التونسية.

أمّا في علاقة بدرجات الحرارة، فقال الهنتاتي إنّها ستسجّل ارتفاعا نسبيا خلال النّهار و خاصة مع نزول جمرة الهواء، اليوم 20 فيفري، و هذا الموعد في التقويم الفلاحي هو بداية الربيع، و لكنها ستكون بملامح شتوية مع الانخفاض النسبي في درجات الحرارة.

و أشار المختص في البيئة و المناخ إلى أنّ الرّياح ستكون نوعا ما قوية في المساء، مع ارتفاع لدرجات الحرارة خلال النّهار و انخفاضها في اللّيل، و نبّه الهنتاتي خاصة مناطق الشّمال الغربي من تساقط النّدى في الصباح و الذّي قد يحجب الرؤية نسبيا، أمّا بالنّسبة للجنوب التونسي فالرياح لن تكون قوية جدا و لكن من الضروري اخذ الاحتياطات اللازمة ببعض المناطق التي يكون فيها رواق ريحي مثير للاتربة، وفق قوله.

