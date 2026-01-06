Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

عادل الهنتاتي يكشف تفاصيل الوضع الجوي خلال الأيام القادمة و المناطق التي ستكون معنية بالأمطار [فيديو]

من المنتظر أن يشهد الطّقس بداية من مساء اليوم الثّلاثاء تقلبات جوّية و نزول كميات في الامطار، و حتى أنّه من المتوقع وفق الرّصد الجوي تسجيل تساقط كميات ضعيفة من الثّلوج بالمرتفعات، و لأكثر تفاصيل أفاد المختص في البيئة و المناخ عادل الهنتاتي أنّ تونس ستكون معنية بهواء بارد جدا قطبي قادم من القطب الشّمالي، شمال المحيط الاطلسي، و كان قد انحدر إلى الجنوب حيث عمّت غرب الجزائر و المغرب أمطار قوية جدا و ثلوج خلال الايام الأخيرة…

و أضاف في تصريح لتونس الرّقمية أنّه بمنطقة لبنان و مصر و سوريا هناك أيضا تأثير لمنخفض القطب الشّمالي جاء ايضا من أوروبا الشّرقة، و تونس ستتأثر بهذه المنخفضات الجوّية كذلك بداية من مساء اليوم إذ ستصل الكتل الهوائيّة الباردة.

و نلاحظ حاليا تشكّل السّحب التي ستتراكم و تتجه من الغرب إلى الشّرق نحو المتوسط و بالتالي فإنّه سيتمّ تسجيل أمطار اللّيلة و غدا و بعد غد و ذلك في إطار ما يسمي بالرّجوع الشّرقي، وفق تعبيره.

و قال الهنتاتي انّ الامطار ستشمل مرتفعات الشّمال الغربي و الوسط الغربي و من ثمّ السّواحل التونسية و من الممكن أن تمتدّ الأمطار إلى آخر الاسبوع حسب ما صرّح به معهد الرّصد الجوي و أيضا وفق مراصد الجو الكبرى مثل كوبرنيكوس و طقس العرب.

و بخصوص درجات الحرارة أكّد محدّث تونس الرّقمية أنّ تراجع المعدّلات سيكون واضحا، و سنسجّل انخفاضا كبيرا في الليل، خاصة و أنّنا الآن في فترة ما يسمى باللّيالي البيض و هي فترة باردة في الليل و دافئة في النهار و لكن درجات الحرارة ستشهد تراجعا في النّهار.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

461
أخر الأخبار

باجة: رجة أرضية بقوة 4،3 درجات في تيبار

413
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: المجموعات الارهابية في حالة ضعف و انكسرت على حدود تونس و لكنها لم تنتهي [فيديو]
321
الأخبار

الأولمبي الباجي يواجه نادي سيون السويسري ودياً
313
الأخبار

لماذا أطلق ترامب النار على مادورو… ولماذا لا يفعل الشيء نفسه مع بوتين أو شي أو كيم جونغ أون؟
311
الأخبار

وزير الخارجية الأمريكي : لن ندعم بقاء نائبة رئيس فنزويلا على رأس السلطة
301
الأخبار

المنتخب الكاميروني يفوز على جنوب إفريقيا و يصطدم بالمغرب في ربع نهائي الكان (فيديو)
292
الأخبار

بداية من يوم الغد، انخفاض ملحوظ في الحرارة وأمطار مرتقبة في هذه المناطق
285
أخر الأخبار

إرتدادات إستقالة الطبوبي تتواصل..جامعة الأساسي تدخل على الخطّ
278
الأخبار

وزير السياحة سفيان تقية يزور تربص نادي سيون السويسري بطبرقة
273
اقتصاد وأعمال

الرئيس عبد المجيد تبون ينهي مهام محافظ بنك الجزائر

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى