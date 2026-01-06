عادل الهنتاتي يكشف تفاصيل الوضع الجوي خلال الأيام القادمة و المناطق التي ستكون معنية بالأمطار [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

من المنتظر أن يشهد الطّقس بداية من مساء اليوم الثّلاثاء تقلبات جوّية و نزول كميات في الامطار، و حتى أنّه من المتوقع وفق الرّصد الجوي تسجيل تساقط كميات ضعيفة من الثّلوج بالمرتفعات، و لأكثر تفاصيل أفاد المختص في البيئة و المناخ عادل الهنتاتي أنّ تونس ستكون معنية بهواء بارد جدا قطبي قادم من القطب الشّمالي، شمال المحيط الاطلسي، و كان قد انحدر إلى الجنوب حيث عمّت غرب الجزائر و المغرب أمطار قوية جدا و ثلوج خلال الايام الأخيرة…

و أضاف في تصريح لتونس الرّقمية أنّه بمنطقة لبنان و مصر و سوريا هناك أيضا تأثير لمنخفض القطب الشّمالي جاء ايضا من أوروبا الشّرقة، و تونس ستتأثر بهذه المنخفضات الجوّية كذلك بداية من مساء اليوم إذ ستصل الكتل الهوائيّة الباردة.

و نلاحظ حاليا تشكّل السّحب التي ستتراكم و تتجه من الغرب إلى الشّرق نحو المتوسط و بالتالي فإنّه سيتمّ تسجيل أمطار اللّيلة و غدا و بعد غد و ذلك في إطار ما يسمي بالرّجوع الشّرقي، وفق تعبيره.

و قال الهنتاتي انّ الامطار ستشمل مرتفعات الشّمال الغربي و الوسط الغربي و من ثمّ السّواحل التونسية و من الممكن أن تمتدّ الأمطار إلى آخر الاسبوع حسب ما صرّح به معهد الرّصد الجوي و أيضا وفق مراصد الجو الكبرى مثل كوبرنيكوس و طقس العرب.

و بخصوص درجات الحرارة أكّد محدّث تونس الرّقمية أنّ تراجع المعدّلات سيكون واضحا، و سنسجّل انخفاضا كبيرا في الليل، خاصة و أنّنا الآن في فترة ما يسمى باللّيالي البيض و هي فترة باردة في الليل و دافئة في النهار و لكن درجات الحرارة ستشهد تراجعا في النّهار.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



