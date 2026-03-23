Français
Anglais
العربية
عالمية

“عار على الإنسانية”: البابا يحذر من فظائع الحرب في الشرق الأوسط ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

أعرب البابا ليون الرابع عشر، يوم الأحد 22 مارس 2026، عن قلقه العميق إزاء تواصل النزاعات في الشرق الأوسط، إلى جانب مناطق أخرى من العالم تعاني من العنف والحروب.

وخلال كلمة ألقاها في ساحة القديس بطرس في روما، ندّد البابا بشدة بالتداعيات الإنسانية لهذه الحروب، واصفًا مشاهد الدمار وسقوط الضحايا بأنها “عار على الإنسانية”.

وأمام حجم المعاناة، جدّد البابا دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدًا ضرورة وضع حد عاجل لأعمال العنف التي تستهدف المدنيين.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى