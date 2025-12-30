عاصفة تضرب غزة: تضرّر 42 ألف خيمة في أرض أنهكتها الحرب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث أدّت أشهر من الحرب والنزوح القسري إلى ترك السكان في ظروف شديدة الهشاشة، بين أنقاض مبانٍ مهدّدة بالانهيار وملاجئ مؤقتة تفتقر لأبسط معايير السلامة.

وأوضحت الوكالة أن آلاف العائلات تعيش داخل خيام ومآوٍ متضرّرة وغير صالحة للحماية، في وقت تتزايد فيه المخاطر مع حلول فصل الشتاء. وفي بيان نُشر على منصة «إكس»، أفادت الوكالة بأن 17 مبنى انهار وأن نحو 42 ألف خيمة تضرّرت جرّاء العاصفة بايرون التي ضربت غزة في 10 ديسمبر.

وأكّدت الوكالة أن العاصفة تمثّل حدثًا طبيعيًا، غير أن حدّة آثارها تعود بالأساس إلى الدمار الواسع للبنية التحتية، ما فاقم معاناة الأسر النازحة وعرّضها لمخاطر إضافية، من بينها الانهيارات والبرد وانعدام الأمان.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



