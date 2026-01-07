Français
عاصفة ثلجية في فرنسا: خمسة قتلى على الطرقات واضطرابات واسعة في النقل

تتواصل تداعيات الطقس الشتوي القاسي في فرنسا، حيث لقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم على الطرقات منذ يوم الاثنين، نتيجة تساقط كثيف للثلوج وتكوّن طبقات من الجليد، ما تسبب في حوادث مرور خطيرة وشلل جزئي في حركة التنقل، وفق ما أوردته قناة BFMTV الإخبارية.

وكان إقليم لاند (Landes) الأكثر تضررًا من هذه الأوضاع المناخية الصعبة، إذ سُجلت ثلاث وفيات في حادثتين منفصلتين ناجمتين عن الانزلاق بسبب الجليد. كما أعلنت منطقة إيل دو فرانس عن تسجيل حالتي وفاة إضافيتين على الطرقات، في مشهد يعكس خطورة القيادة في ظل هذه الظروف الجوية.

وفي مواجهة هذه التطورات، أعلن وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو عن تقليص كبير في عدد الرحلات الجوية المبرمجة، يوم الأربعاء، في مطاري باريس شارل ديغول وأورلي. وأوضح أن هذه الإجراءات ضرورية للسماح بعمليات إزالة الثلوج من المدارج وتجميد الجليد عن الطائرات، ضمانًا لسلامة المسافرين وأطقم الطيران.

من جهتها، وضعت مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية 38 إقليمًا تحت الإنذار البرتقالي بسبب الثلوج والجليد، محذّرة من وصول عاصفة شتوية جديدة من المتوقع أن تضرب وسط غرب وشمال فرنسا. ودعت السلطات المواطنين إلى توخي الحذر الشديد، وتجنب التنقل غير الضروري، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للانزلاق وحوادث السير.

ومع استمرار هذه الموجة الباردة، تؤكد السلطات أن الالتزام بإرشادات السلامة، وتكييف القيادة مع الأوضاع المناخية، يبقى السبيل الأهم لتفادي مزيد من الخسائر البشرية والمادية.

مواضيع ذات صلة:

