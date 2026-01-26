عاصفة شتوية شديدة تضرب أمريكا.. وأكثر من 800 ألف متضرّر دون كهرباء

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ظل أكثر من 847 ألف منزل ومنشأة تجارية بدون كهرباء حتى وقت متأخر من يوم أمس الأحد، حيث تسببت عاصفة شتوية شديدة في تساقط الثلوج الكثيفة والأمطار المتجمدة على أجزاء من الولايات المتحدة تمتد من وادي أوهايو والجنوب الأوسط إلى نيو إنجلاند.

وأعادت بعض الولايات الخدمة خلال النهار، مما قلل عدد المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي والذي وصل في وقت سابق إلى أكثر من 950 ألفا.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاصفة بأنها “تاريخية”، ووافق يوم السبت على إعلان حالة الطوارئ الاتحادية في أكثر من عشر ولايات معظمها في الجنوب الأوسط. وقالت شركة ناشفيل إلكتريك سيرفيس في منشور على موقع إكس “سيستمر عمال الصيانة … في العمل طوال الليل ولن نتوقف حتى تعود الكهرباء لجميع العملاء”.

