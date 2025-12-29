عاصفة شتوية قوية تضرب الولايات المتحدة و تهدد ملايين السكان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تسببت عاصفة شتوية قوية فى تهديد مناطق واسعة من الولايات المتحدة بظروف جوية شديدة الخطورة، شملت عواصف ثلجية كثيفة ورياحًا عاتية وانخفاضًا حادًا فى درجات الحرارة، ما أدى إلى تحذيرات من صعوبة التنقل واحتمالات انقطاع التيار الكهربائى، خاصة في مناطق الشمال الأوسط الأعلى من البلاد.

و ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، في بيان، أن الثلوج المصحوبة برياح قوية بدأت بالانتشار منذ أمس الأحد عبر السهول الشمالية، محذّرة من ظروف انعدام الرؤية واحتمال حدوث عواصف ثلجية قد تجعل السفر مستحيلًا في بعض المناطق.. ومن المتوقع أن تتجاوز سماكة الثلوج 30 سنتيمترًا في أجزاء من منطقة البحيرات العظمى العليا وقد تصل إلى ضعف هذا المعدل على الساحل الجنوبي لبحيرة سوبيريور.

و قال بوب أورافيك، كبير خبراء التنبؤات في مكتب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بمدينة كوليدج بارك بولاية ماريلاند:” جزء من النظام الجوي يجلب ثلوجًا كثيفة، بينما تشهد أجزاء أخرى رياحًا أقوى وانخفاضًا شديدًا في درجات الحرارة مع مرور الجبهة الباردة.. جميع هذه الظواهر مترابطة، لكن تأثير العاصفة يختلف من منطقة إلى أخرى”.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



