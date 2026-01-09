عاصفة عنيفة تضرب إسطنبول : أضرار مادية كبيرة وإلغاء مئات الرحلات البحرية والجوية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

إسطنبول استيقظت مدينة إسطنبول على وقع عاصفة قوية تسببت في أضرار مادية كبيرة واضطرابات واسعة في حركة النقل البحري والجوي، دون تسجيل إصابات خطيرة، وفق ما أكدته السلطات المحلية.

وخلال ساعات قليلة، تلقت فرق الطوارئ نحو 350 بلاغًا توزعت بين أشجار متكسّرة أو ساقطة، وأسقف اقتلعتها الرياح، إضافة إلى مخلّفات خطرة شكّلت تهديدًا لسلامة المارة. كما سُجّل انهيار مبنى مهجور وجدار استنادي في منطقتين مختلفتين من المدينة.

وأفادت المعطيات الرسمية بسقوط أو تكسّر 45 شجرة، وتطاير 89 سطحًا بفعل الرياح القوية، إلى جانب تسجيل 214 بلاغًا بشأن مخلفات خطرة، في حين تم تسجيل إصابة واحدة طفيفة دون أي وفيات.

توقّف مؤقت للملاحة البحرية

وبسبب سوء الأحوال الجوية، أُغلق مضيق إسطنبول في ساعات الصباح الأولى، قبل أن يُعاد فتحه تدريجيًا عند الساعة الخامسة مساءً. كما تقرّر إلغاء جميع الرحلات البحرية كإجراء احترازي لضمان سلامة الملاحة.

اضطرابات كبيرة في المطارات

وانعكست العاصفة مباشرة على حركة الطيران، حيث تم إلغاء 64 رحلة في مطار إسطنبول، موزعة بالتساوي بين الرحلات الداخلية والدولية. كما أعلن مطار صبيحة غوكتشن إلغاء 33 رحلة، غالبيتها داخلية.

أضرار في القوارب والمناطق الساحلية

وفي المناطق الساحلية، تضرّر 45 قاربًا، تركزت أغلب الأضرار في منطقة توزلا، مع تسجيل أضرار أقل في بندك وكارتال.

وأكدت السلطات البلدية أن فرق البلدية والدفاع المدني واصلت العمل على مدار اليوم لإزالة المخلفات وتأمين المناطق المتضررة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر في ظل استمرار التقلّبات الجوية خلال الساعات المقبلة.

