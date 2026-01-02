عامر بحبة يكشف الوضعية الجوية خلال الفترة القادمة و يؤكّد أنّ هذا الموسم جيّد على مستوى التساقطات [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الجمعة، 02 جانفي 2026، تحدّث الاستاذ المبرز في الجغرافيا و الخبير في الطّقس عامر بحبة عن الوضعية الجوّية خلال الفترة القادمة، و قال إنّه بالنّسبة لطقس اليوم الجمعة و غدا السبت سيكون مستقرا و لا توجد تقلبات، في حين أنّه توجد بعض الرّياح القويّة نسبيا اليوم و هو ما يجعل الطّقس باردا نوعا ما و هذه الرياح من الصحراء و من المنطقة القارية و هو ما سيجعل الاجواء باردة قليلا عكس التيارات التي تكون من البحر و خاصة من شرق تونس و التي تكون دافئة…

و اضاف أنّه اليوم و غدا ستكون هناك تيارات جنوبية غربية ما يجعل الطّقس باردا في الصباح و لكن في ساعات الظّهر تكون الاجواء دافئة و تكون الحرارة في المناطق الغربية خلال ساعات الصباح و الليل تقريبا تتراوح من 02 درجة إلى 05 أو 06 درجات، أمّا المناطق الشّرقية عموما الحرارة من 15 إلى 20 درجة و قد تصل غدا السبت حتى الـ 22 درجة و ذلك بولاية القيروان و في جهة الساحل و قد تكون في حدود الـ 20 درجة بولاية صفاقس، و من الممكن اعتبار الاجواء عموما مشمسة و شبه ربيعية و ذلك خلال ساعات النّهار فقط خاصة مع منتصف النّهار و لكن في آخر الليل و في الصباح تكون الاجواء باردة، خاصة غرب تونس و على المرتفعات الغربية.

أما بالنّسبة ليوم الأحد و الإثنين أوضح الأستاذ المبرّز في الجغرافيا أنّه سيتمّ تسجيل انخفاض تدريجي في درجات الحرارة و قد تتغير التّيارات أيضا إلى شمالية، مما يعني أنّ الأجواء ستكون باردة نوعا ما و لكن ذروة الهواء البارد ستكون انطلاقا من مساء الثّلاثاء و أيّام الأربعاء و الخميس، و خاصة مع منتصف الاسبوع إذ توجد كتلة من الهواء البارد في اتجاه تونس، أي سيكون هناك منخفض جوي هو حاليا موجود في المغرب و سيكون اتجاهه من الغرب إلى الشّرق أي من المغرب إلى الجزائر فتونس، على أمل ان تصل هذه التقلبات يوم الثّلاثاء.

و تابع المتحدّث القول إنّ فرص تساقط الأمطار ستكون موجودة خاصة خلال الليلة الفاصلة بين الثّلاثاء و الاربعاء أي 06 جانفي 2026 و 07 جانفي 2026، و تبقى في الأيّام الموالية امكانية نزول الأمطار موجودة أيضا، و عموما يمكن القول أنّها ستكون فترة رطبة من يوم 06 جانفي و الأيّام الموالية لها و قد تستمر حتى إلى غاية يوم 10 جانفي 2026، و هناك امكانية لتتواصل التقلبات إلى حدود 15 جانفي 2025.

و في علاقة بكميات الأمطار فإنّه من المتوقع، وفق بحبة، أن تكون طيّبة في عدّة مناطق تونسية شمالية وسطى و من الممكن ان تكون حتى هامة نسبيا في انتظار المزيد من التحيينات و التأكيدات في الأيّام القليلة القادمة و من الممكن ان تصبح الصورة واضحة خلال يوم الاثنين القادم، و عماما يمكن القول انّ التقلبات ستكون طيّبة و من الممكن حتى تسجيل كميات هامة نسبيا في بعض الولايات الشّمالية و خاص الشّمالية الغربية و من الممكن أيضا في شمال شرق تونس.

و قال الخبير في الطّقس إنّه توجد امكانية كذلك لتساقط بعض الثّلوج، مع العلم أنّ نزول الثلوج مؤكّد في المغرب و في الجزائر خاصة و أنّ الارتفاع الجبلي أكثر من تونس، و لذلك فإنّ تساقط الثّلوج محتمل و لكن غير مؤكّد، و قد يشمل مناطق تالة و القصرين و فوسانة و ايضا مناطق في ولاية سليانة كمكثر و كسرى و يبقى هذا الاحتمال غير مؤكّد، و ان ثبت فسيكون بالتزامن مع نفس التقلبات الجوية التي ستكون يوم الثّلاثاء و الاربعاء و الخميس.

و بخصوص أهمّية هذه التساقطات و خاصة خلال هذا الموسم، أكّد محدّث تونس الرّقمية أن السنوات الممتدة من 2019 و إلى غاية نهاية 2024 كانت تقريبا 5 سنوات جفاف مما أدى إلى تراجع هام في منسوب مياه السدود و اعتماد سياسة القطع الدّور للماء و حتى انقطاع الماء على مناطق الزّراعات و الرّي، و لكن الموسم الفارط 2024 – 2025 كانت سنة ممطرة بأغلب المناطق التونسية باستثناء أقصى الشّمال الغربي حيث كانت كميات الأمطار أقل من المعدّلات العادية بقليل و لكن كانت موجودة.

و قد تركّزت الامطار خلال السنة الفارطة في وسط تونس و جنوب تونس و على السّواحل الشّرقية، و يعتبر الموسم الفارط استثنائيا على جميع المقايس لأنّ الامطار عادة ما تتركز في شمال تونس و في شمال غرب تونس إذ أنّه كلما اقتربنا من الجنوب كلّما قلّت الأمطار، و خلال هذه السّنة أي الموسم الحالي عادت التساقطات إلى نسقها العادي إذ تركّزت اكثر بشمال تونس و من ثمّ بالوسط لتكون أقل نسبة بالجنوب و قد عاشت تونس هذه السنة عديد المنخفضات الجوية، وفق قول بحبة.

و اشار إلى أنّه خلال هذه السّنة تمّ تسجيل كميات من الأمطار تجاوزت الـ 600 ملم بمنطقة عين دراهم و حوالي 500 ملم في طبرقة و بقية التساقطات كانت طيبة أيضا بمناطق نفزة و وشتاتة و سواحل بنزرت أي أنّه في شمال تونس تعتبر الكميات محترمة و هو ما يبشّر بموسم جيد على مستوى الأمطار، خاصة و أنّنا لا نزال في بداية السنة المطرية و من المتوقع أن يتواصل نزول الأمطار خلال أشهر جانفي و فيفري و مارس و حتى أفريل و ماي.

و لفت بحبّة إلى أنّ الأمطار في وسط تونس و جنوبها تعتبر أقل و هو أمر طبيعي و عادي، مع العلم أنّه خلال الأسابيع الفارطة تمّ تسجيل أمطار في شمال تونس و حتى في وسط تونس إذ أنّه تمّ تسجيل كميات طيبة في جهات الساحل و الوضع لا يزال مناسبا لتتعزز هذه الكميات من الامطار في مختلف جهات الجمهورية.

