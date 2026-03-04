Français
Anglais
العربية
الأخبار

عباس عراقجي (وزير الخارجية الإيراني): الهجمات الصاروخية كانت موجّهة إلى المصالح الأمريكية ولا تستهدف دولة قطر

أعلنت الخارجية القطرية أن وزير الخارجية القطري تلقى اتصالًا هاتفيًا من عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني. وخلال الاتصال، أشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن الهجمات الإيرانية الصاروخية كانت موجّهة إلى المصالح الأمريكية ولا تستهدف دولة قطر.

من جانبه، رفض وزير الخارجية القطري هذه التصريحات رفضاً قاطعاً، مؤكداً أن الوقائع على الأرض تُظهر بوضوح أن الاستهدافات طالت مناطق مدنية وسكنية داخل دولة قطر، بما في ذلك محيط مطار حمد الدولي، والبنية التحتية الحيوية، ومناطق صناعية شملت مرافق إنتاج الغاز المسال، الأمر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر ولمبادئ القانون الدولي.

وأشار  وزير الخارجية  القطري  إلى أن الهجمات لم تقتصر على الصواريخ فحسب، بل لا تزال مستمرة عبر طائرات مسيّرة، بالإضافة إلى طائرات اخترقت الأجواء القطرية وتم التصدي لها ببسالة من قبل القوات المسلحة القطرية، مؤكداً أن هذه الممارسات لا تعكس سوى نهج تصعيدي من الجانب الإيراني ولا تدل على أي رغبة حقيقية في التهدئة أو الحل، بل تسعى إلى إلحاق الضرر بجيرانه وجرّهم إلى حرب ليست حربهم.

كما دعا  وزير الخارجية  القطري  إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات على دول المنطقة التي نأت بنفسها عن هذه الحرب، وإعلاء المصلحة العليا لشعوبها، مؤكداً أن مثل هذه الهجمات لا تعكس أي حسن نية لدى الجانب الإيراني تجاه جيرانه.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

298
اقتصاد وأعمال

ليبيا : حقل “المبروك” يستأنف إنتاجه بقدرة 25 ألف برميل يومياً

272
الأخبار

وزارة المالية: الخميس 05 مارس آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026 بالنسبة لأصحاب السيارات ذات الأرقام الزوجية
254
الأخبار

إيران تعلن غلق مضيق هرمز وتهدد بحرق أي سفينة تحاول عبوره
251
الأخبار

يورغن كلوب يقترب من تدريب ريال مدريد
245
الأخبار

المنتخب الجزائري يواجه هولندا وديا إستعدادا للمونديال
245
الأخبار

سماع دوي انفجارات داخل مطار بغداد الدولي
244
اقتصاد وأعمال

تونس : حجز قضية مروان المبروك و وزراء سابقين للتصريح بالحكم في ملف رفع التجميد الأوروبي
244
الأخبار

عاجل : إطلاق رشقة صاروخية جديدة من إيران تجاه إسرائيل والامارات
243
الأخبار

تونس : السجن 14 سنة لإرهابي عائد من سوريا التحق بـ”داعش” منذ 2014
234
الأخبار

 في ظل تطورات الشرق الأوسط: تنبيه إلى الجالية التونسية بأبوظبي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى