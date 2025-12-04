عبد الجليل الهاني: مُقترحات النواب في قانون المالية 2026 جاءت تلبية لمطالب الشعب (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

إعتبر عبد الجليل الهاني رئيس لجنة المالية بالبرلمان في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن مشروق قانون المالية 2026 في نسخته الأصلية توسع كثيرا عبر الاضافات التي اوردها النواب.

وأوضح الهاني أن النواب حرصوا على أن تمس المقترحات مختلف القطاعات استجابة لمطالب الشعب التونسي وكانت في تناسق مع النص الاصلي.

واشار النائب الى أن الفصول المضافة شملت مختلف القطاعات مضيفا “مقترحات النواب جاءت من أجل تحسين ظروف العيش للشعب التونسي والتشغيل وتحسين وضعية القطاع الفلاحي اضافة الى تحسين وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة”.

ولفت الهاني الى أن مقترحات النواب شملت أيضا إحداث صناديق تهم حماية البيئة والبحارة والعاملين في قطاع الصيد البحري من أجل تأمينهم ضد حوادث الشغل والحوداث المهنية.

