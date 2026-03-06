عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس يشددان على رفضهما التام للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في مصر صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن عبد الفتاح السيسي، اتلقى ليوم، إتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الاتصال تناول التطورات الإقليمية الجارية، حيث أكد السيسي، ضرورة وقف التصعيد الحالي وأولوية الحل السلمي لكافة أزمات المنطقة بما يحفظ استقرار الدول ومقدرات الشعوب.

وأضاف المصدر ذاته بأن عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس شددا على رفضهما التام للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، لاسيما في ضوء مواقف تلك الدول الرافضة للحرب وما بذلته من جهود للحيلولة دون حدوثها، وحذرا من تداعيات الحرب السلبية على الأوضاع في المنطقة لاسيما الوضع الإنساني في قطاع غزة، فضلا عن التداعيات الاقتصادية ذات الصلة.

