عبد الله العبيدي: السّعوديّة لن تقبل بأي تدخّل من قبل أي دولة في الملف اليمني [فيديو]

عبد الله العبيدي: السّعوديّة لن تقبل بأي تدخّل من قبل أي دولة في الملف اليمني

في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الثّلاثاء، 30 ديسمبر 2025، قال الدّبلوماسي السابق و المحلّل السياسي عبد الله العبيدي إنّ جميع دول الخليج العربي لديهم ملفات مع اليمن و ذلك لأنّ اليمن شدّدت الاجراءات على مستوى المحيط الهادي، بالاضافة إلى أنّ ملف خلاف اليمن مع السّعودية استمرّ لمدّة عقود منذ حكم جمال عبد الناصر.

و أوضح أنّ اهمّية اليمن في المنطقة تعتبر كبيرة جدا، خاصة و أنّ موقعها الجيوستراتيجي هام، و هي تبذل جهود كبيرة و ذلك في سياق الحرب على غزة، هذا بالاضافة إلى انّ مجلس التعاون الخليجي في ظاهره متعاقد فيما بينه و متحالف و لكن في وقت من الاوقات هذا المجلس أراد حلّ دولة قطر مما دفع تركيا للتدخل و حمايتها، و هذه الظاهرة هي اساسا لانّ الخارطة الدّولية و الإقليمية بصدد التشكل و التغيرات بصدد الوقوع كلّ ساعة…

مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ اليمن هي حليف لايران و هذه الأخيرة لها جملة من الخلافات مع دول الخليج، التي بدورها لها تحالفات أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية و مع الاتحاد الاوربي و الآن مع الصين و روسيا و مختلف هذه التغيرات تجعل من الأوضاع غير مستقرّة، وفق تعبير العبيدي.

و أضاف محدّث تونس الرّقمية أنّه مثل ما كان يوجد خلاف كبير بين مجلس التّعاون الخليجي و بين قطر، اليوم تحوّل الخلاف ما بين السّعوديّة و الإمارات لأنّ كلّ دولة لها إمكانيات كبيرة على مستوى الطّاقة و على مستوى الاموال و كلّ دولة ترغب في لعب دور يناسبها و يتماشى مع مصالحها.

و قال الدّبلوماسي السابق إنّ الأمور حاليا بصدد التغير بطريقة سريعة جدا و لكن بالنّسبة للسعودية فإنّ الملف اليمني يعتبر تحت وصايتها و لن تقبل بأي تدخّل من قبل أي دولة أخرى في الشأن اليمني إلى درجة أنّ صديق المملكة العربية السّعودية قد يصبح عدوّها على خلفية هذا الملف، و بالتالي فإنّ الامارات العربية المتّحدة لا مكانة خاصة لها إذا ما تعلّق الامر باليمن.

و من ناحية أخرى أفاد المحلّل السياسي أنّ الاموال من شأنها ان تغيّر المواقف أيضا، إذ أنّه في صلب كلّ دولة عربية توجد شقوق و يوجد انحياز لمحور أو لأخر، و هذا الأمر تمّ تأكيده خاصة إثر سقوط نظام بشّار الاسد حيث أنّه و باستخدام أموال البترول تمّت الإطاحة بنظام كان يعتبر من أعتى الأنظمة العربية، و بالتالي فإنّ الامر تحوّل لمصالح و سيطرة المال و شراء ذمم.

أمّا في علاقة بامكانيّة نشوب حروب بالمنطقة فأكّد العبيدي أنّ هذا الأمر مرتبط بقوى الهيمنة لأنّ الانظمة العربية تقوم بحروب و تدافع على ما تعتقد أنّها مصالحها بالوكالة و كأبرز مثال على ذلك الإطاحة بالنّظام البعثي في العراق و الاطاحة بمعمر القذّافي في ليبيا و ببشار الاسد في سوريا، و بالتالي فإنّ هذه الدّول تخوض في الجزئيات لا غير و لكن التوجه الكبير تحدّد قوى أخرة مثل امريكا و الصين و روسيا و تركيا و إيران و هذا يعني انّ قيام حرب من عدمه مرتبط بمصالح دول أخرى أكثر وزن.

 

 

