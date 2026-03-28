عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يسجل انخفاضا بنسبة 16 بالمائة

انخفض عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس، مع موفى شهر جانفي 2026 بنسبة 16 بالمائة بالمقارنة بالسنة الماضية ليبلغ مستوى 945 مليون دينار مقابل 1123 مليون دينار، وفق بيانات المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

و سجلت صادرات الطاقة، ، مع موفى جانفي 2026، ارتفاعا في القيمة بنسبة 62 بالمائة، مرفوقة بانخفاض في الواردات بنسبة 5 بالمائة مقارنة بموفى جانفي 2025 فيما لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 25 بالمائة خلال نفس الفترة.

