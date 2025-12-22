Français
عدالة : رفض مطلب الإفراج عن سعدية مصباح

قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الاثنين، رفض مطلب الإفراج عن رئيسة جمعية «منمتي»، سعدية مصباح، مع تحديد يوم 26 فيفري المقبل موعدًا لانطلاق محاكمتها في القضية المتعلّقة بشبهات فساد في تسيير الجمعية المذكورة.

للتذكير، تُلاحق رئيسة الجمعية بتهم تتعلّق بشبهات تبييض أموال، والتدليس، إلى جانب مسك واستعمال مدلس، وذلك في إطار ملف يخصّ جمعيات تنشط في مجال مساعدة المهاجرين الأفارقة القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.

