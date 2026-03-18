عراقجي: العالم كله سيشعر بتداعيات الحرب على إيران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 إنّ العالم كله سيشعر بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأضاف عراقجي في منشور على منصة إكس أنّ “موجة التداعيات العالمية لم تبدأ بعد وستشمل الجميع، بغض النظر عن الثروة أو الدين أو العرق”.

وأوضح أن عددا متزايدا من الأصوات، بينهم أصوات مسؤولين أوروبيين وأمريكيين، يرددون أن الحرب على إيران ظالمة، داعيا المسؤولين في الدول الغربية إلى معارضة الحرب على إيران.

وأضاف في المنشور الذي أرفقه بنسخة من رسالة استقالة مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب على خلفية حرب بلاده على إيران، أنه ينبغي للمزيد من أعضاء المجتمع الدولي أن يحذوا حذو هؤلاء المسؤولين.

وأعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة جو كينت أمس الثلاثاء، استقالته من منصبه على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قائلا إنه “لا يستطيع تأييد تلك الحرب بضمير مرتاح”، مؤكدا أن بلاده خاضتها بضغوط من إسرائيل.

وحمّل كينت المسؤولين الإسرائيليين ووسائل الإعلام مسؤولية تضليل ترمب بشأن التهديد الذي تشكله إيران.

