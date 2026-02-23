Français
عرض سماوي نادر يوم 28 فيفري: ستة كواكب تصطف فوق سماء تونس

تستعد سماء تونس مساء 28 فيفري 2026 لاحتضان مشهد فلكي مميز يتمثل في اصطفاف ستة كواكب من المجموعة الشمسية في حدث نادر نسبيًا، سيمنح عشاق الفلك فرصة متابعة لوحة كونية تجمع بين الدقة العلمية وروعة المنظر.

وأوضح أستاذ التأطير العلمي بـمدينة العلوم بتونس، أن هذه الظاهرة تتيح رصد عدد من الكواكب بالعين المجردة، إلى جانب أخرى تتطلب استخدام تلسكوبات، مؤكدًا أن الدعوة مفتوحة للعموم والمهتمين بعلم الفلك لمتابعة الحدث عبر القبة السماوية لمدينة العلوم.

وأشار إلى أن هذا الاصطفاف يتطلب تزامنًا دقيقًا في الحركات المدارية للكواكب حول الشمس، وهو ما يجعله حدثًا غير متكرر بكثرة. ويمكن مشاهدة الظاهرة بعد غروب الشمس من أماكن بعيدة عن التلوث الضوئي، حيث ستظهر في السماء كواكب عطارد والزهرة والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون في مشهد لافت.

المصدر: وات

