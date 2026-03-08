عزيز الواقع يتعرّف على منافسه في افتتاح مشواره ببطولة كيغالي للتحدي /2/ للتنس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يستهل لاعب التنس التونسي عزيز واقع غدا الاثنين مشاركته في بطولة كيغالي الرواندية للتحدي /2/ بملاقاة التشيكي يوناس فوريتيك لحساب الدور الأول من الجدول الرئيسي.

و كان عزيز واقع خرج يوم الاثنين الماضي من الدور الأول للجدول الرئيسي لبطولة كيغالي إثر خسارته أمام الايطالي ماركو سيتشيناتو بمجموعتين دون رد.

كما ودع يوناس فوريتيك بطولة كيغالي منذ الدور الأول بعد هزيمته أمام الكرواتي لوكا ميكروت بمجموعتين دون رد.

و تقام بطولة كيغالي للتحدي /2/ على ملاعب ذات أرضية ترابية بمجموع جوائز مالية قدرها 177 الف دولار.

يذكر أن عزيز واقع يشارك ببطاقة دعوة من اللجنة المنظمة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



