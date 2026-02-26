Français
عشرات الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

أدّى نحو 40 ألف فلسطيني، اليوم، صلاتي العشاء والتّراويح في رحاب المسجد الأقصى.

وأفادت محافظة القدس، في بيان لها، بأنّ نحو 40 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، رغم القيود والإجراءات المشدّدة التي فرضتها قوات الاحتلال الصّهيوني على دخول المصلين.

يذكر أنّ قوات الاحتلال عززت من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس ومحيطها، وعلى بوابات المسجد الأقصى، لمنع وصول المصلين، بينما قامت في الأيام الأخيرة بتسليم أكثر من 300 مقدسي إبعادا عن المسجد الأقصى خلال الشهر الفضيل.

