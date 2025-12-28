Français
الأخبار

عصام الشوالي : “لم نطلب كأس إفريقيا.. كل ما أردناه هو أن نلعب كرة قدم”

عصام الشوالي : “لم نطلب كأس إفريقيا.. كل ما أردناه هو أن نلعب كرة قدم”

نشر المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي تدوينة على صفحته الرسمية في فيسبوك انتقد فيها أداء المنتخب التونسي في كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب..

و في ما يلي نص التدوينة :

ما تنجمش تربح كاس افريقيا و أنت في كل كان ما تنجمش تربح 3 مرات وراء بعضها ،هذا تاريخ عمرنا ما ربحنا 3 ماتشوات في جرّة بعضهم ، ما تنجمش تربح كاس افريقيا بمدرب تونسي مهما يكون هذا زادة تاريخ ، اللقب الوحيد لومار، الفينال كسبرجاك، الدومي سكوليو و جيراس .

ما تنجمش تربح كاس افريقيا و أنت خواف و اكبر رويق هو أحنا طليان افريقيا ، يا أولادي الطليان ربحوا كأس العالم 4 مرات ، ما تحلمش بكأس افريقيا خاطر طول عمرنا الجامعة هدفها نصف نهائي ، كاس افريقيا دورة مجمعة يلزمها تعامل خاص و كيف تقرأ تاريخ الكان ، تلقى كان مصر نجحت ، خاطر يعرفوا يتعاملوا مع هذه الدورات.

كاس افريقيا عقدة بدات من 65 وقت اللي خسرنا الفينال قدام غانا ، ضيعنا 78 بالدريم تيم خاطر كان عنا الهدف تحقق بالوصول لكاس العالم يزي، 94 خرجنا بفضيحة الدور الاول ، 2002 ما مركينا حتى بونتو، 2006 ضيعها لومار بتفلسيف في ماتش غينيا ، 2019 تسيطر و ما تربحش و الفرجاني يضيع ضربة جزاء، البقية هانا معاكم لا تشكوا فينا.

البارح نيجيريا كلاتنا بدنيا و تكتيكيا، سامي غلط، الملاعبية موش موجودين، الكاستينغ غالط، الدفاع ضد الأردن و كأس العرب و الكان ظهرت عيوبه لأن تصفيات المونديال “بوحلوق” .

مرة أخرى ماتش البرازيل عنده دخل ، كيف خسرنا 5 ، نفعنا و ربحنا بيه فرنسا في قطر ، المرة هذه ضرنا و غلطنا في رواحنا .. باش نربحوا تنزانيا ان شاء الله ، لكن المشكل مع مالي كان نصفروا وجوهنا و نترعبوا ، ما عندنا وين نوصلوا.

ما طلبناش كأس افريقيا خاطر ما فماش الامكانيات ، لكن طلبنا نلعبوا كرة ، نشيخوا الناس، نقدموا في التورنوا، يا رسول الله حتى هذه لا.

تعليقات

