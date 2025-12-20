Français
تعليم

عطلة الثلاثي الأول : رحلات تربوية لأكثر من 6 آلاف تلميذ

عطلة الثلاثي الأول : رحلات تربوية لأكثر من 6 آلاف تلميذ

أكدت وزارة التربية في بلاغ لها أنه خلال عطلة نهاية الثلاثي الأول من السنة الدراسية 2025/2026 ستستفيد المدارس الابتدائية بالمناطق الريفية والبعيدة عن المراكز الحضرية من برنامج رحلات مدرسية موجّه لفائدتها.

كما أن هذا البرنامج، الذي يندرج في إطار سعي الوزارة إلى دعم التعلّم النشط وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، سيشمل تحديدا 263 مدرسة ابتدائية واقعة بالمناطق الريفية والنائية ذات المستوى الاقتصادي والاجتماعي المتدنّي، إضافة إلى المدارس بالأحياء الشعبية والمدارس التي تعمل بنظام الفِرَق. ويتضمن البرنامج زيارات ميدانية مؤطّرة إلى مواقع أثرية وثقافية وبيئية وعلمية، مرفوقة بورشات تربوية تطبيقية، تحت إشراف إطارات تربوية وإدارية مختصّة، مع ضمان شروط السلامة والتأمين والنقل المراقَب.

وسيتم لاحقًا استثمار هذه الأنشطة بيداغوجيًا داخل المؤسسات التربوية بما يعزّز أثرها التعليمي. ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعلّم بالملاحظة والتجربة، وتنمية الوعي بالمحيط الطبيعي والثقافي والحضاري، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء الوطني. وتتوقّع الوزارة مشاركة حوالي 6016 تلميذًا في هذه الرحلات، سيكونون مصحوبين بـ 721 مرافقًا من الإطار التربوي. كما ستوفَّر على متن الحافلات 95 مكتبة متنقّلة تضمّ ما مجموعه 5700 كتاب

