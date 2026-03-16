عطلة بثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر

أعلنت رئاسة الحكومة أنه بمناسبة عيد الفطر المُبارك، يتمتّع أعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة بثلاثة أيّام عُطلة وذلك أيام 20 و21 و22 مارس 2026.

ويتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الاثنين 23 مارس 2026 على النحو التالي:

* من يوم الاثنين إلى يوم الخميس: من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة صباحا (08.30) إلى الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة (12.30)، ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (13.30) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة (17.30).

* يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13.00)، ومن الساعة الثانية وثلاثين دقيقة بعد الزوال (14.30) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة (17.30

