الأخبار

عقبة مالية تعرقل طموحات برشلونة الدفاعية

يبحث برشلونة منذ فترة طويلة عن قلب دفاع يجمع بين الصلابة الدفاعية و القدرة على بناء اللعب من الخلف.

و يرى النادي الكتالوني في تعزيز خط الدفاع أولوية استراتيجية، خاصة مع رغبة المدير الفني هانز فليك في لاعب يتقن الخروج بالكرة، يمتلك قدمًا يسرى ممتازة و يقدر على كسر الخطوط بتمريرات طويلة و دقيقة.

و كان أليساندرو باستوني، نجم إنتر ميلان الإيطالي البالغ 26 عامًا، يُعتبر الخيار الأمثل لهذا الدور.

اللاعب الدولي الإيطالي يُعد أحد أبرز المدافعين في أوروبا حاليًا، حيث يجمع بين القوة البدنية، الذكاء التكتيكي و المساهمة الهجومية الكبيرة.

و أفادت صحيفة سبورت إن اسمه ارتبط بالبارسا مرارًا، واعتبره كثيرون “حلمًا” للفريق الكتالوني في سوق الانتقالات لكن يبدو أن هذا الحلم يتلاشى تدريجيا.

و تابعت : “الواقع يبتعد أكثر فأكثر. وفقًا لتقارير الصحفي الإيطالي المتخصص ماتيو موريتو، فإن باستوني يرغب في البقاء مع إنتر ميلان.

النادي الإيطالي يعتبره ركيزة أساسية و غير قابل للبيع إلا بعرض فلكي يفوق القيمة السوقية بكثير و هو أمر يصعب على برشلونة تحقيقه في ظل الوضع المالي الحالي”.

و ينتهي عقد اللاعب في 2028، و المفاوضات لتجديد طويل الأمد تسير على قدم و ساق و بإرادة مشتركة من الطرفين.

و يشعر باستوني بأنه جزء لا يتجزأ من مشروع النيراتزوري، حيث يلعب دور القائد الفعلي في الخط الخلفي و ساهم في الفوز بلقب الدوري الإيطالي و الأداء القوي في أوروبا.

و أكد اللاعب مرارًا سعادته في ميلانو و رغبته في الاستمرار و التطور هناك، مما يترك مساحة ضئيلة جدًا لفكرة الانتقال.

