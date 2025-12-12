Français
Anglais
العربية
الأخبار

عقوبات بالجُملة في دربي الأواسط

عقوبات بالجُملة في دربي الأواسط

أصدرت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة جملة من العقوبات عقب أحداث العنف التي شهدتها مباراة دربي الأواسط (دون 19 سنة) بين الترجي الرياضي التونسي و النادي الإفريقي والتي أقيمت يوم 7 ديسمبر 2025.

و في ما يلي العقوبات كاملة :

– هزم الترجي الرياضي التونسين جزائيا (اعتبار النادي الإفريقي فائزًا بنتيجة 2-0).

– معاقبة حارس مرمى الترجي الرياضي الاحتياطي خيري بن عثمان بالمنع من اللعب لمدة 24 شهرًا مع خطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل الاعتداء الجسدي على مدرب النادي الإفريقي مما انجر عنه إصابة حادة على مستوى الوجه، مؤيدة بشهادة طبية صادرة عن طبيب الصحة العمومية

– معاقبة لاعب الترجي الرياضي أمان الله مفتاح بمقابلتين وخطية مالية قدرها 200 دينار من أجل تبادل العنف مع لاعب من النادي الإفريقي -معاقبة حارس مرمى النادي الإفريقي يوسف ناشي بمقابلتين وخطية مالية قدرها 200 دينار من أجل تبادل العنف مع لاعب من الترجي الرياضي

-معاقبة لاعب النادي الإفريقي أسامة الطويل بمقابلتين وخطية مالية قدرها 200 دينار من أجل تبادل العنف مع لاعب من الترجي الرياضي

– توجيه توبيخ لمسؤولي الفريقين المسجلين على ورقة المباراة -دعوة مسؤولي الفريقين للحضور إلى جلسة الرابطة

-تسليط عقوبة اللعب دون حضور الجمهور لثلاث مباريات وعلى ملعب محايد يقع تحديده من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم مع خطية مالية بـ 500 دينار من أجل الاعتداء الحاصل على مدرب النادي الإفريقي من طرف لاعب الترجي الرياضي مما تسبب له في إصابة حادة على مستوى الوجه و أدى إلى إيقاف المباراة

– معاقبة الترجي الرياضي التونسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 500 دينار من أجل المضايقات و رمي القوارير على الرسميين من طرف الجماهير الحاضرة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

346
الأخبار

«غبيّات حقيرات…» : كيف أحرق فيديو للسيدة ماكرون صورتها؟ صديقة ساركوزي تكشف المستور

295
الأخبار

وزير الصحة : رئيس الجمهورية يتابع ليلا نهارا جميع المشاريع الصحية بكل الولايات [فيديو]
294
الأخبار

وزير التجهيز يتفقد تقدّم أشغال القسطين 3 و 4 من مشروع الطريق السيارة تونس–جلمة
288
أخر الأخبار

فرنسا تكشف دعمها بنين لوجستيًا واستخباراتيًا لإحباط محاولة انقلاب
277
الأخبار

النجم الساحلي : التركيبة الجديدة للإطار الفني
265
الأخبار

كأس العرب للمنتخبات: أفضل 20 لاعبًا في البطولة
263
أخر الأخبار

وزير الصحة : غدا تنطلق البداية الفعلية لأشغال مستشفى الملك سلمان (فيديو)
255
أخر الأخبار

الآن : إنطلاق أشغال الجلسة العامة المشتركة الختامية حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 (فيديو)
253
الأخبار

بعد نيويورك… ترامب يُسحَق في عقر داره بفلوريدا
249
أخر الأخبار

قانون المالية 2026 عند رئيس الجمهورية: بين المُصادقة والرفض، كيف تُسير الدولة دستوريا ؟ (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى