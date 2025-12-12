عقوبات بالجُملة في دربي الأواسط

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدرت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة جملة من العقوبات عقب أحداث العنف التي شهدتها مباراة دربي الأواسط (دون 19 سنة) بين الترجي الرياضي التونسي و النادي الإفريقي والتي أقيمت يوم 7 ديسمبر 2025.

و في ما يلي العقوبات كاملة :

– هزم الترجي الرياضي التونسين جزائيا (اعتبار النادي الإفريقي فائزًا بنتيجة 2-0).

– معاقبة حارس مرمى الترجي الرياضي الاحتياطي خيري بن عثمان بالمنع من اللعب لمدة 24 شهرًا مع خطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل الاعتداء الجسدي على مدرب النادي الإفريقي مما انجر عنه إصابة حادة على مستوى الوجه، مؤيدة بشهادة طبية صادرة عن طبيب الصحة العمومية

– معاقبة لاعب الترجي الرياضي أمان الله مفتاح بمقابلتين وخطية مالية قدرها 200 دينار من أجل تبادل العنف مع لاعب من النادي الإفريقي -معاقبة حارس مرمى النادي الإفريقي يوسف ناشي بمقابلتين وخطية مالية قدرها 200 دينار من أجل تبادل العنف مع لاعب من الترجي الرياضي

-معاقبة لاعب النادي الإفريقي أسامة الطويل بمقابلتين وخطية مالية قدرها 200 دينار من أجل تبادل العنف مع لاعب من الترجي الرياضي

– توجيه توبيخ لمسؤولي الفريقين المسجلين على ورقة المباراة -دعوة مسؤولي الفريقين للحضور إلى جلسة الرابطة

-تسليط عقوبة اللعب دون حضور الجمهور لثلاث مباريات وعلى ملعب محايد يقع تحديده من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم مع خطية مالية بـ 500 دينار من أجل الاعتداء الحاصل على مدرب النادي الإفريقي من طرف لاعب الترجي الرياضي مما تسبب له في إصابة حادة على مستوى الوجه و أدى إلى إيقاف المباراة

– معاقبة الترجي الرياضي التونسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 500 دينار من أجل المضايقات و رمي القوارير على الرسميين من طرف الجماهير الحاضرة.

