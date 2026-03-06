Français
Anglais
العربية
الأخبار

عقوبة قاسية ليوسف البلايلي

عقوبة قاسية ليوسف البلايلي

تلقّى الدولي الجزائري يوسف بلايلي، نجم نادي الترجي الرياضي التونسي، ضربة موجعة جديدة خارج المستطيل الأخضر.

إذ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تسليط عقوبة قاسية عليه، في وقت يعيش فيه اللاعب فترة صعبة بسبب تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة تهدد مستقبله القريب مع المنتخب الجزائري.

و وفقًا لما كشفه موقع “winwin”، فإن “الفيفا” قررت إيقاف يوسف بلايلي لمدة عام كامل مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 5 آلاف فرنك سويسري، وذلك على خلفية القضية التي رفعها ناديه السابق أجاكسيو الفرنسي ضده.

و تعود تفاصيل القضية إلى فترة لعب بلايلي مع أجاكسيو خلال موسم 2022-2023، إذ اتهم النادي الفرنسي اللاعب بـ “تزوير الوثائق والاحتيال”، والاستفادة من مبلغ مالي بنحو 380 ألف يورو خلال فترة ارتباطه بالفريق.

و بحسب المصدر ذاته، فإن الفيفا أبلغت اللاعب رسمياً بالقرار اليوم الخميس، مع منحه الحق في الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي، وهو الخيار الذي قد يلجأ إليه اللاعب من أجل محاولة تخفيف العقوبة أو إلغائها.

و تأتي هذه التطورات في توقيت حساس للغاية بالنسبة لنجم الترجي، الذي كان يركز في الأشهر الأخيرة على التعافي من إصابة خطيرة في الركبة، على أمل العودة سريعاً إلى الملاعب و استعادة مكانته مع المنتخب الجزائري تحسباً لكأس العالم 2026.

و بين الإصابة الثقيلة و العقوبة الصادمة، يجد بلايلي نفسه أمام واحدة من أصعب المراحل في مسيرته الكروية، في انتظار ما ستسفر عنه خطواته القانونية القادمة لمحاولة إنقاذ موسمه و مستقبله الدولي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

363
الأخبار

الجزائر : التخلي عن الوالدين قد يكلّف حتى 3 سنوات سجناً… و الخدمات الاجتماعية تدخل البيوت

350
الأخبار

الاتحاد الأمريكي يرد على تهديدات إيران بالانسحاب من المونديال
343
الأخبار

وزير الشؤون الاجتماعية : التفطن إلى 123 متقاعدا يجمعون بين الجراية والأجر بالقطاعين العمومي والخاص
310
الأخبار

أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية بداية من الخميس: تنبيه جوي جديد في تونس
305
الأخبار

السجن 10 سنوات لقاصرين حاولا إعدام صديقهما شنقا في بناية مهجورة
292
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : حذاري ثم حذاري من موجة انتشار الدجالين الدراويش و المدعين انهم أحفاد الرسول و أولياء الله المعالجين الروحانيين وبائعي الأوهام الممولين من أعداء يستهدفون الاسلام و العروبة لبث الفتنة و التفرقة
285
اقتصاد وأعمال

رمضان في تونس: حين تلتهم موائد الإفطار مدخرات الأسر
280
الأخبار

مسؤول عسكري إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
270
الأخبار

قطر : وزارة الداخلية تحذر من تصوير ونشر المقاطع المرتبطة بالمستجدات الميدانية
264
الأخبار

عباس عراقجي (وزير الخارجية الإيراني): الهجمات الصاروخية كانت موجّهة إلى المصالح الأمريكية ولا تستهدف دولة قطر

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى