عقوبة قاسية ليوسف البلايلي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تلقّى الدولي الجزائري يوسف بلايلي، نجم نادي الترجي الرياضي التونسي، ضربة موجعة جديدة خارج المستطيل الأخضر.

إذ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تسليط عقوبة قاسية عليه، في وقت يعيش فيه اللاعب فترة صعبة بسبب تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة تهدد مستقبله القريب مع المنتخب الجزائري.

و وفقًا لما كشفه موقع “winwin”، فإن “الفيفا” قررت إيقاف يوسف بلايلي لمدة عام كامل مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 5 آلاف فرنك سويسري، وذلك على خلفية القضية التي رفعها ناديه السابق أجاكسيو الفرنسي ضده.

و تعود تفاصيل القضية إلى فترة لعب بلايلي مع أجاكسيو خلال موسم 2022-2023، إذ اتهم النادي الفرنسي اللاعب بـ “تزوير الوثائق والاحتيال”، والاستفادة من مبلغ مالي بنحو 380 ألف يورو خلال فترة ارتباطه بالفريق.

و بحسب المصدر ذاته، فإن الفيفا أبلغت اللاعب رسمياً بالقرار اليوم الخميس، مع منحه الحق في الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي، وهو الخيار الذي قد يلجأ إليه اللاعب من أجل محاولة تخفيف العقوبة أو إلغائها.

و تأتي هذه التطورات في توقيت حساس للغاية بالنسبة لنجم الترجي، الذي كان يركز في الأشهر الأخيرة على التعافي من إصابة خطيرة في الركبة، على أمل العودة سريعاً إلى الملاعب و استعادة مكانته مع المنتخب الجزائري تحسباً لكأس العالم 2026.

و بين الإصابة الثقيلة و العقوبة الصادمة، يجد بلايلي نفسه أمام واحدة من أصعب المراحل في مسيرته الكروية، في انتظار ما ستسفر عنه خطواته القانونية القادمة لمحاولة إنقاذ موسمه و مستقبله الدولي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



