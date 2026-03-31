عقود خام برنت الآجلة تتجاوز 118 دولارا للبرميل

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 5% لتتجاوز مستوى 118 دولار للبرميل، اليوم مواصلة مكاسبها في ظل استمرار النزاع في الشرق الأوسط، وما يثيره من مخاوف بشأن اضطرابات مطوّلة في الإمدادات، بما يُبقي الأسواق في حالة توتر.

وكان خام برنت قد سجل بالفعل ارتفاعاً قوياً خلال الأسابيع الأخيرة، بفعل الاضطرابات المرتبطة بالحرب في محيط مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً حيوياً لتدفقات النفط العالمية.

ولا تزال أسواق النفط شديدة الحساسية تجاه التطورات في المنطقة، في وقت يحذر فيه محللون من أن أي تعطّل طويل الأمد لحركة الملاحة في مضيق هرمز قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع.

ويعكس هذا الصعود الجديد فوق مستوى 118 دولار تصعيداً إضافياً مقارنة بالمستويات المسجلة في وقت سابق من هذا الشهر، حين استقر خام برنت عند  112  دولارا وسط تنامي المخاوف بشأن الإمدادات.

