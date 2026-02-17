علاء غرام يتنازل عن مستحقاته لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في خطوة تعكس روح الانتماء والمسؤولية تجاه فريقه السابق، أعلن اللاعب علاء غرام عن تنازله رسميًا عن بقية مستحقاته المالية المتخلدة بذمة النادي الرياضي الصفاقسي، والتي تبلغ قيمتها 95.954,545 دينارًا، وذلك وفق مراسلة رسمية وجّهها إلى إدارة النادي.

و أكد اللاعب في نص رسالته أن هذه المبادرة تأتي دعمًا للنادي في هذه المرحلة و رغبة منه في المساهمة في تحسين الوضعية المالية و مساعدة الفريق على استعادة توازنه و مواصلة التألق على المستويين الوطني و القاري.

