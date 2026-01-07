على وقع استقالة الطبوبي: هل يحسم مؤتمر صفاقس صراع القيادة؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يعقد الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس مؤتمره العادي الـ28 يومي11 و12 جانفي 2026

تحت شعار “ثبات وحدة نضال”.

مؤتمر عادي في ظرف إستثنائي !

يأتي المؤتمر العادي لاتحاد الشغل بصفاقس في ظرف استثنائي للمنظمة الشغلية التي تعيش على وقع تقديم أمينها العام نور الدين الطبوبي للاستقالة يوم 23 ديمسبر 2025 اياما قليلة قُبيل تنفيذ اضراب عام وطني يوم 21 جانفي 2026 أقرته الهيئة الادارية الوطنية وقبل نحو شهرين من عقد مؤتمر استثنائي للاتحاد في 25 و26 و 27 مارس 2026.

وتعتبر جهة صفاقس من أهم مراكز الثقل النقابية ما يجعل لعقد هذا المؤتمر في هذا التوقيت الدقيق تداعيات متوقعة اما نحو حلحلة أزمة الاتحاد ورأب الصدع واعادة انتاج توافقات تسمح بتجاوز الرجة التي أحدثتها استقالة الطبوبي أو نحو مزيد تعميقها والمضي بها نحو قطع نهائي مع المشهد النقابي الحالي برمته وفقا للتوازنات الداخلية للبيت النقابي..

يذكر أن الامين العام للمنظمة الشغيلة كان قد قدم رسميا مطلب الاستقالة يوم 23 ديسمبر 2025 في انتظار ان يتم الاستماع اليه من قبل المكتب التنفيذي لمعرفة أسباب هذه الاستقالة في أجل لا يتجاوز 15 يوما طبقا لما يظبطه النظام الداخلي لاتحاد الشغل وفق ما اكده لنا في تصريح سابق لـ”تونس الرقمية” البشير السحباني الكاتب العام للاتحاد العام الجهوي للشغل ببنزرت.

