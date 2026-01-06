علي العابدي : “تونس ستبقى دائمًا في قلوبنا ..سنعود أقوى إن شاء الله”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وجّه لاعب المنتخب الوطني التونسي علي العابدي رسالة إلى الجماهير التونسية، عبّر من خلالها عن خيبة أمله بعد انسحاب نسور قرطاج من نهائيات كأس أمم إفريقيا، مؤكّدًا اعتزازه بحمل قميص المنتخب، ومثمّنًا دعم الجماهير التي ساندت الفريق في مختلف الظروف، مع التعهّد بالعودة بقوة في الاستحقاقات القادمة.

وفي مايلي نص التدوينة : “بعد هذه البطولة، كانت خيبة الأمل من الإقصاء كبيرة. لقد كانت لدينا جميعًا طموحات كبيرة لهذا المنتخب الوطني ولبلدنا. كرة القدم أحيانًا تكون قاسية، ويجب علينا أن نعرف كيف نتقبّل هذه اللحظات الصعبة من أجل العودة بشكل أفضل.

أودّ قبل كل شيء أن أتوجّه بالشكر إلى الجماهير التونسية التي كانت حاضرة منذ المباراة الأولى، سواء في المدرجات أو من بعيد. دعمكم، محبتكم، ورسائلكم منحونا القوة حتى في أصعب اللحظات. كنتم رائعين.

وأخيرًا، أتقدم بجزيل الشكر إلى المدرب سامي الطرابلسي وأفراد طاقمه على العمل، الالتزام، وكل ما قدّموه للمنتخب. أتمنى لكم كل التوفيق فيما هو قادم.

شكرًا للجميع.

تونس ستبقى دائمًا في قلوبنا.

سنعود أقوى، إن شاء الله.

