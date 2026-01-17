علي خامنئي يصف ترامب بالمجرم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد علي خامنئي ، قائد الثورة في إيران ، اليوم السبت، أنّ الشعب الإيراني قصم ظهر الفتنة، مضيفاً أن «الشعب قال الكلمة النهائية عبر وحدته» وصف في كلمة له بمناسبة المبعث النبوي الشريف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«المجرم» بسبب ما وصفه بـ «ألحقه من الخسائر والأضرار والافتراءات التي وجّهها للشعب الإيراني».

و أوضح علي خامنئي أن الولايات المتحدة دعمت الفتنة في إيران كمقدمة لعمل أكبر كانت تريد تنفيذه، وشدد على أنّ الفتنة الأخيرة كانت أميركية، وهدف الولايات المتحدة هو ابتلاع إيران، مؤكداً أنّ هذه الفتنة أُخمِدت على أيدي الناس و المسؤولين و العناصر الواعية، بحسب وصفه.

و أضاف أنّ «خصوصية هذه الفتنة عما سبقها من الفتن في البلاد أن الرئيس الأمريكي تدخل فيها شخصياً وهدّد، وشجع مثيري الفتنة ودعمهم»، مؤكدا «أنّ الأمريكيين لا يستطيعون تحمّل وجود بلد بهذه الخصائص في هذا الموقع الجغرافي الحساس، وبهذه الإمكانات وهذا التقدّم العلمي والتكنولوجي».

و أشار علي خامنئي إلى أنّه منذ بداية الثورة وحتى اليوم والأعداء يفكرون بإعادة إيران إلى هيمنتهم العسكرية والسياسية والاقتصادية، وأكد قائلاً: «هذا هو الهدف وهذه هي سياسة أمريكا».

و أوضح مرشد الثورة في إيران أنه تم اعتقال عدد كبير من متزعمي وقادة أعمال الشغب والتخريب المجرمين، بحسب وصفه للمعتقلين، وأضاف في هذا السياق: «لا نقود البلاد الى حرب و لكن لن نتهاون مع المجرمين في الداخل».

و شهدت شوارع المدن الإيرانية، في الأيام الماضية، تظاهرات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بالتزامن مع أطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تهديدات بشن هجوم عسكري على الجمهورية الإسلامية في إيران، بزعم «حماية المحتجين».

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



