علي خامنئي يُهدّد الأمريكيين بحرب إقليمية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إنه على الأمريكيين أن يعلموا أنهم إذا أشعلوا الحرب هذه المرة فإنها ستكون إقليمية.

قال المرشد خامنئي خلال لقائه جمعا كبيرا من المواطنين في حسينية الإمام خميني :” إن حديثهم أحيانا عن الحرب، والطائرات و السفن الحربية، ليس جديدا. فقد هدّد الأمريكيون سابقا مرارا في تصريحاتهم و قالوا إن كل الخيارات على الطاولة، بما في ذلك خيار الحرب”.

و أشار إلى أنّ “على الأمريكيين أن يعلموا أنه إذا أشعلوا حربا، فستكون هذه المرة حربا إقليمية”.

و أضاف : “حتى هذا الشخص (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) يدّعي باستمرار أنهم جلبوا السفن و… لا يجب أن يخيف شعب إيران بهذه الأمور ، فالشعب الإيراني لن يتأثر بهذه التهديدات”.

و تابع : “نحن لسنا من يبدأ الحرب و لا نرغب في مهاجمة أي دولة ، لكن الشعب الإيراني سيوجه لكمة قوية لكل من يهاجمه أو يزعجه”.

و عن الأحداث الأخيرة و الإضطرابات التي شهدتها مناطق مختلفة في البلاد ، قال خامنئي : “الفتنة الأخيرة كانت شبيهة بالانقلاب. بالطبع، تم افشال الانقلاب. كان هدفهم تدمير المراكز الحسّاسة و المؤثرة في إدارة البلاد و لهذا هاجموا الشرطة و المقار الحكومية و مراكز الحرس الثوري و البنوك و المساجد و أحرقوا المصاحف. لقد هاجموا المراكز التي تُدير شؤون البلاد و هذا يشبه الإنقلاب”.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



