علي معلول : “ان شاء الله سنُقدّم في كأس إفريقيا مردودا يليق بالمنتخب”  [فيديو]

أكّد اللاعب الدولي التونسي علي معلول  عقب الفوز على نظيره القطري بثلاثية نظيفة اليوم الاحد في الجولة الاخيرة من منافسات المجموعة الاولى ضمن كاس العرب أن المنتخب الوطني سيُقدّم في كأس أمم إفريقيا مردودا يليق به.

و أضاف : ” جماهير المنتخب دائما تساندنا مهما كانت الظروف ، إن شاء الله هذه المشاركة ستكون درسا لنا”

و زاد : ” مجموعتنا طيّبة جدا لكن الظروف لم تكن في مصلحتنا ، إلتحاق اللاعبين كان متأخّر و لم يكن لدينا الوقت الكافي من أجل العمل مع بعضنا البعض.”

و ختم : ” اليوم غادرنا البطولة و يجب أن نبقى متضامنين فكرة القدم تنتهي و تبقى العلاقات الطيّبة.”

