علي معلول : شهرتي بمصر أكبر من تونس و ما حققته مع الأهلي يصعب إنجازه في أوروبا

تحدث التونسي علي معلول ، الظهير الأيسر للنادي الصفاقسي ، عن الفترة التي قضاها فى صفوف النادى الأهلى خلال السنوات الماضية. وتعرض معلول لإصابة بقطع جزئي في وتر أكيلس فى مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي 2024 أمام الترجي، والتى كانت بمثابة “القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للتونسي مع الأهلي.

و قال معلول، في تصريحات لموقع ” hashtagmedia ” : “لعبت 9 سنوات في الأهلي المصري و حصلت على العديد من الألقاب، سواء الجماعية أو الفردية، مازال ينقصني شيء مع المنتخب التونسي و أتمنى التتويج مع الفريق بلقب”.

و أضاف : “عشت في تونس و مصر، الشهرة في مصر أكبر و مختلفة، خاصّة مع لعبي لفريق بحجم الأهلي و أعداد جماهيره الغفيرة، الجماهير في مصر تحب كرة القدم و تقدر اللاعبين، أعتقد أنني حصلت على شهرة كبيرة في الأهلي بعد عامين و أمر رائع أن يتم تقديرك و هذا يجعل عليك مسؤولية الظهور بشكل أفضل”، علي معلول ملك الحلول اشتهرت به في مصر و سعيد جدا به ، جمهور الأهلي أحبني كثيرا و أنا أيضا أحببتهم كثيرا و علاقتي بهم ممتازة و قائمة على الود و الاحترام “.

و تابع معلول : “أفضل مباراة في مسيرتي؟.. لدي مباريات كثيرة أحبها لكن يمكنني اختيار مواجهة صن داونز ضد الأهلي في 2020 بربع نهائي دوري الأبطال و سجلت هدفين ذهابا و هدف بمباراة الإياب، أفضل هدف في مسيرتي؟ سجلت عدد من الأهداف الحاسمة لكن ربما الركلة الحرة في شباك البنك الأهلي كانت الأفضل”.

و عن اللقب الأقرب له، قال معلول، لدي 3 ألقاب غالية، الأولى كانت الكونفدرالية أمام مازيمبي مع النادي الصفاقسي، ثم نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك، ثم نهائي أبطال إفريقيا أمام الوداد.

و تابع معلول : “الميزة في النادي الأهلي دائما في نظام معروف لجميع اللاعبين و لا يمكنك الابتعاد عن ذلك و هذا أمر مريح بالنسبة للقائد و اللاعبين، كانت لدي فرصة الاحتراف في أوروبا لكن انتقلت إلى الأهلي المصري، والحمد لله قدّمت تاريخا كبيرا و شاركت في بطولات أي لاعب يحلم بها و نجحت في التتويج بدوري الأبطال و شاركت في كأس العالم للأندية 4 أو 5 مرات، ربما إذا احترفت في أوروبا لم أكن لأحقق ما وصلت له مع النادي الأهلي الذي أرى أنه لا يختلف كثيرا عن الأندية الأوروبية، حصدت 22 أو 24 لقبا مع الأهلي في تسع سنوات بينهم 4 دوري أبطال إفريقيا و هو رقم ليس سهلا على أي لاعب كرة قدم ، لذلك بالتأكيد غير نادم على عدم الاحتراف في أوروبا”.

و في 31 ماي 2025 أعلن علي معلول، نهاية مشواره مع النادي الأهلي و رحيله عن صفوفه بشكل رسمي ، لتنتهي رحلة 9 أعوام داخل القلعة الحمراء و يعود للنادي الصفاقسي.

