عمادة الأطباء تؤكّد ضرورة حصول الأطباء على ترخيص مسبق قبل أي ظهور إعلامي

شدّدت رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء ريم غشّام عطية، في بلاغ نشر اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، على ضرورة حصول الأطباء على ترخيص مسبق من قبل المجلس قبل أي مشاركة في وسائل الإعلام.

ودعت الأطباء الرّاغبين في المشاركة الإعلامية، إلى تقديم طلب رسمي عبر الفضاء الخاص بالأطباء على الموقع الإلكتروني للمجلس، حتى تتمّ مراجعة هذه الطّلبات قبل منح الموافقة المسبقة، مطالبة بذكر رقم الموافقة الصادر عن المجلس في أي محتوى ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرجعت رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء هذا القرار إلى معاينتها أحد البرامج التلفزيونية التي عُرضت على قناة خاصة، يوم الأحد الماضي، تناولت مهنة الطب النفسي بطريقة “لم تحترم القيم المهنية والأخلاقية”.

