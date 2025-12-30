Français
عمادة الأطباء تضع ضوابط للظهور الإعلامي وتؤكد احترام أخلاقيات المهنة

أكدت رئيسة المجلس الوطني لـعمادة الأطباء، ريم غشّام عطية، ضرورة التزام الأطباء بالحصول على ترخيص مسبق من المجلس قبل أي مشاركة أو ظهور في وسائل الإعلام، وذلك في إطار الحرص على احترام القيم المهنية والأخلاقية لمهنة الطب.

وأوضح بلاغ صادر عن المجلس أن الأطباء الراغبين في المشاركة في البرامج الإعلامية أو تقديم محتوى طبي عبر المنصات المختلفة مطالبون بتقديم طلب رسمي من خلال الفضاء الرقمي المخصص لهم على الموقع الإلكتروني لعمادة الأطباء، ليتم النظر فيه ومنح الموافقة المسبقة عند الاقتضاء.

كما شددت رئيسة المجلس على وجوب الإشارة إلى رقم الموافقة المسندة من قبل العمادة في كل محتوى يُنشر، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمانًا للشفافية وحسن التأطير المهني.

ويأتي هذا التوضيح، بحسب البلاغ، على خلفية معاينة برنامج تلفزيوني بُثّ مؤخرًا على قناة خاصة، تم فيه تناول اختصاص الطب النفسي بطريقة اعتُبرت مخالفة للمعايير المهنية وأخلاقيات المهنة، ما استوجب التذكير بدور العمادة في حماية صورة الطبيب وضمان تقديم المعلومة الطبية بشكل مسؤول ودقيق.

المصدر: وات

