Français
Anglais
العربية
الأخبار

عمادة المهندسين تدعو إلى إصلاحات عاجلة لتحديث الإطار القانوني وتنظيم قطاع الخدمات الهندسية

عمادة المهندسين تدعو إلى إصلاحات عاجلة لتحديث الإطار القانوني وتنظيم قطاع الخدمات الهندسية

دعا المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين، خلال اجتماعه الأخير، إلى الإسراع في تحيين مشروع القانون الأساسي لمهنة المهندس وعرضه على استشارة واسعة في صفوف المنتسبين للقطاع قبل المصادقة عليه من قبل السلط التشريعية والتنفيذية.

وجاءت هذه التوصيات بالتزامن مع تنظيم الدورة 46 لمؤتمر اتحاد المهندسين الزراعيين العرب في تونس، حيث شدّد المجلس على ضرورة إعادة تنظيم قطاع الخدمات الهندسية بما يضمن تحسين جودتها، وتعزيز فعاليتها، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المهندسين.

كما طالب المجلس الوطني بضرورة تطوير التشريعات المنظمة للمهنة، وتوفير مناخ عمل أفضل يحمي المهندسين ويدعم مساهمتهم في تسريع إنجاز المشاريع الوطنية.

ومن بين مخرجات الاجتماع أيضًا، التأكيد على أهمية مشروع “المهندس 5.0”، والدعوة إلى التسريع في تنفيذ جميع مكوّناته، مع تجديد المطالبة بتطوير منظومة التكوين الهندسي لتتلاءم مع التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق الشغل.

المصدر: وات

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

467
أخر الأخبار

منذ فجر اليوم: ضباب كثيف يُغطّي ولاية باجة

326
الأخبار

مدرب المتتخب الفلسطيني : منتخب تونس كبير و قوي [فيديو]
324
الأخبار

قضية البنك الفرنسي التونسي : آخر تطورات محاكمة المستشار السابق بوزارة أملاك الدولة
319
الأخبار

تهريب مخدرات بمدنين : إيداع زوجين أجنبيين السجن بعد حجز أكثر من 4 كلغ من الكوكايين
318
الأخبار

تونس: كميات الأمطار المسجّلة خلال الـ 24 ساعة الفارطة
297
أخر الأخبار

البرلمان يُقرّ ووزيرة المالية تعترض.. رئيس لجنة التشريع العام يكشف السيناريوهات المُمكنة (فيديو)
296
الأخبار

سامي الطرابلسي : “لست نادما بخصوص إختياراتي في قائمة كأس العرب” (فيديو)
293
أخر الأخبار

تونس – فلسطين: سامي طرابلسي يتحدّث عن الوضع البدني للاعبيه (فيديو)
293
الأخبار

تنزانيا : “السيدة الحديدية” تجد «الوصفة السحرية»… تعيّن ابنتها و ابنة أختها و صهرها
292
أخر الأخبار

في البرلمان.. النائب منال بديدة تتّهم: “ما حصل في قانون المالية فوضى تستهدف رئيس الجمهورية” (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى