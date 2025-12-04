عمادة المهندسين تدعو إلى إصلاحات عاجلة لتحديث الإطار القانوني وتنظيم قطاع الخدمات الهندسية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعا المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين، خلال اجتماعه الأخير، إلى الإسراع في تحيين مشروع القانون الأساسي لمهنة المهندس وعرضه على استشارة واسعة في صفوف المنتسبين للقطاع قبل المصادقة عليه من قبل السلط التشريعية والتنفيذية.

وجاءت هذه التوصيات بالتزامن مع تنظيم الدورة 46 لمؤتمر اتحاد المهندسين الزراعيين العرب في تونس، حيث شدّد المجلس على ضرورة إعادة تنظيم قطاع الخدمات الهندسية بما يضمن تحسين جودتها، وتعزيز فعاليتها، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المهندسين.

كما طالب المجلس الوطني بضرورة تطوير التشريعات المنظمة للمهنة، وتوفير مناخ عمل أفضل يحمي المهندسين ويدعم مساهمتهم في تسريع إنجاز المشاريع الوطنية.

ومن بين مخرجات الاجتماع أيضًا، التأكيد على أهمية مشروع “المهندس 5.0”، والدعوة إلى التسريع في تنفيذ جميع مكوّناته، مع تجديد المطالبة بتطوير منظومة التكوين الهندسي لتتلاءم مع التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق الشغل.

المصدر: وات

