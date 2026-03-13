Français
Anglais
العربية
الأخبار

عمادة المهندسين: زيت الزيتون يمكن أن يصبح محركاً قوياً للاقتصاد التونسي

أكد ممثلون عن عمادة المهندسين التونسيين أن قطاع زيت الزيتون يمتلك إمكانات كبيرة تمكنه من أن يصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية الجهوية في تونس، شريطة اعتماد رؤية استراتيجية تقوم على توظيف المعرفة العلمية والتكنولوجيا الحديثة وتعزيز الحوكمة الاقتصادية.

وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، خُصصت للنظر في آفاق تطوير هذا القطاع الحيوي.

وأعرب ممثلو العمادة عن استعدادهم للتعاون مع السلطة التشريعية من خلال تقديم مقترحات علمية ودراسات بحثية تهدف إلى دعم الإصلاحات الضرورية وتحسين أداء قطاع زيت الزيتون.

وأشار المتدخلون إلى أن تطوير هذا القطاع يتطلب تحولات أساسية، من بينها الانتقال من التركيز على كميات الإنتاج إلى تعزيز القيمة المضافة، وذلك عبر رفع نسبة تعبئة زيت الزيتون وتطوير العلامات التجارية التونسية بما يعزز حضورها في الأسواق العالمية.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

287
أخر الأخبار

نقص كبير على مستوى اللحوم الحمراء… منور الصغير يقدّم استراتيجية اتحاد الفلاحة لإعادة بناء القطيع الوطني [فيديو]

267
أخر الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم – المنتخب : نعيم السليتي يعتزل اللعب الدولي
255
الأخبار

عمادة المهندسين تقترح إصلاحا شاملا لقطاع زيت الزيتون: تشغيل، تعليب وتثمين
254
الأخبار

تضرّر ما لا يقل عن 17 موقعاً أمريكياً في الشرق الأوسط خلال الحرب على إيران
248
تونس

كيف سيكون طقس اليوم الخميس؟
237
الأخبار

محمد علي النفطي: تونس جاهزة لكافة السيناريوهات في حال مزيد تطوّر الاوضاع في منطقة الخليج والشرق الأوسط
216
الأخبار

ضباب محليا كثيف الليلة وصباح غد الجمعة يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية
213
الأخبار

إنطلاق أولى رحلات الحافلات الدولية المباشرة بين تونس والجزائر
213
أخر الأخبار

مشاكل الخصوبة لدى الرجال.. طبيب يكشف أبرز الأسباب والعوامل الخفية [فيديو]
212
اقتصاد وأعمال

إغلاق مضيق هرمز: صدمة كبرى في سوق الغاز العالمي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى