عمادة المهندسين: زيت الزيتون يمكن أن يصبح محركاً قوياً للاقتصاد التونسي

أكد ممثلون عن عمادة المهندسين التونسيين أن قطاع زيت الزيتون يمتلك إمكانات كبيرة تمكنه من أن يصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية الجهوية في تونس، شريطة اعتماد رؤية استراتيجية تقوم على توظيف المعرفة العلمية والتكنولوجيا الحديثة وتعزيز الحوكمة الاقتصادية.

وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، خُصصت للنظر في آفاق تطوير هذا القطاع الحيوي.

وأعرب ممثلو العمادة عن استعدادهم للتعاون مع السلطة التشريعية من خلال تقديم مقترحات علمية ودراسات بحثية تهدف إلى دعم الإصلاحات الضرورية وتحسين أداء قطاع زيت الزيتون.

وأشار المتدخلون إلى أن تطوير هذا القطاع يتطلب تحولات أساسية، من بينها الانتقال من التركيز على كميات الإنتاج إلى تعزيز القيمة المضافة، وذلك عبر رفع نسبة تعبئة زيت الزيتون وتطوير العلامات التجارية التونسية بما يعزز حضورها في الأسواق العالمية.

