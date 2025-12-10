Français
الأخبار

عماد الدربالي: كل الدعوات المغرضة التي تستهدف تونس مردود عليها [فيديو]

أفاد السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الأربعاء 10 ديسمبر 2025، خلال اختتام الجلسة العامة المشتركة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، “أنه وفي سياق يتقاطع فيه هذا الاستحقاق الوطني مع الرهانات الكونية، لا يفوت أن يتم إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هذه القيم السامية التي كانت تونس ولا تزال من روّاد ترسيخها، قولًا وفعلًا، تشريعًا وممارسة”.

واكد أنّ تونس ستظلّ دائمًا في طليعة الدول المدافعة عن حقوق الإنسان، في إطار سيادتها الوطنية، واستقلال قرارها.

وفي السياق ذاته اضاف عماد الدربالي أنّ “كل الدعوات المغرضة التي تستهدف البلاد، فهي مردودٌ عليها، ولا سيما عندما تصدر عمّن ما يزال يساهم في ارتكاب الجرائم ضدّ الإنسانية، أو عمّن اختار الصمت عنها، في مفارقة أخلاقية صارخة، لن تنطلي على شعبٍ واعٍ، حرّ، ومتمسّك بالحقيقة والكرامة”.

وفي هذا الإطار أنّ تونس ستبقى سيّدة على قراراتها، حرّة في اختياراتها، مالكة لمقدّراتها، رغم كل المحاولات اليائسة لارغامنا على أن نكون تابعين، وأثبت التاريخ أن الإرادة الوطنية أقوى من كل المؤامرات.

ودعا إلى مزيد تعزيز الوحدة الوطنية، والتمسّك بروح الانتماء الصادق لهذا الوطن، ومواصلة المشوار بنفسٍ جماعي، يُقدّم فيه الوطن قبل كل اعتبار، وتُغلَّب فيه المصلحة العليا على كل حساب ضيّق.

