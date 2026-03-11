عمان: طائرات مسيرة أصابت خزانات الوقود في ميناء صلالة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت وكالة الأنباء العمانية عن إسقاط عدة طائرات مسيرة، فيما أصابت طائرات مسيرة أخرى خزانات الوقود في ميناء صلالة ، دون تسجيل أية خسائر بشرية ، وتعمل الأجهزة المختصة على بذل كافة جهود الرصد والتصدي لهذه الاستهدافات الغاشمة، حفاظًا على أمن الوطن والمواطنين والمقيمين.

و أكد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والمعادن العمانية أن كافة المشتقات النفطية في جميع محافظات سلطنة عُمان متوفرة وفي وضعها الطبيعي، وتطمئن الوزارة الجميع بعدم وجود أي تأثير على استمرار الإمدادات النفطية ومشتقاتها.

