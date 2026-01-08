عمرة 2026: عندما يتغيّر السعر وتبقى الجودة ثابتة مع «ليبيرتا للأسفار»

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

التحضير لأداء العمرة لا يقتصر على حجز تذكرة طيران وفندق فحسب، بل هو رحلة روحانية بامتياز، غالبًا ما تُنجَز في إطار عائلي، ويبحث فيها المعتمر قبل كل شيء عن راحة البال. راحة تتعلق بالتأشيرة، والتنقّلات، والإقامة، والزيارات، والأهم من ذلك كلّه: حسن التأطير والمرافقة.

وهنا تحديدًا تُحدث «ليبيرتا للأسفار» الفارق، من خلال تقديم أربع صيغ مصمَّمة لتتلاءم مع مختلف الميزانيات، مع الحفاظ على خيط ناظم واحد لا يتغيّر: جودة الخدمات ومستوى المرافقة.

أربع باقات… وهدف واحد: عمرة في كنف الطمأنينة

تعتمد «ليبيرتا للأسفار» مبدأً بسيطًا: مهما كانت ميزانيتك، ستجد صيغة منظّمة، بخدمات واضحة وتأطير مُعلن. وتُطرح العروض ضمن مستويات مختلفة هي أ وأ+ وب وج+، بما يتيح لكل معتمر اختيار ما يناسب إمكانياته وتطلعاته ودرجة الراحة التي يبحث عنها.

أما القاسم المشترك بين هذه الصيغ كافة، فهو الالتزام بالأساسيات: مرافقة جدّية، مراحل منظّمة، وتجربة مدروسة تهدف إلى تجنّب التوتر، خاصة عند السفر مع أفراد العائلة.

خدمات مدروسة لتفادي المفاجآت

تُبرز «ليبيرتا للأسفار» باقات تشمل العناصر الأساسية للسفر براحة: الإقامة، النقل، التحويلات، والزيارات، ضمن تنظيم مؤطَّر. وبما أن عددًا كبيرًا من التونسيين يؤدّون العمرة برفقة والديهم أو أزواجهم أو أبنائهم، فإن الفائدة واضحة: تجنّب عبء إدارة التفاصيل اللوجستية في بلد غير مألوف، وسط الإرهاق وضغط المواعيد.

بعبارة أخرى، لا تسافر هنا «على المغامرة»، بل ضمن إطار منظّم ومُحكم.

أمثلة عملية معروضة: مغادرة ديسمبر 2025

من بين العروض التي تطرحها «ليبيرتا للأسفار» حاليًا، تبرز باقات تُعطي فكرة واضحة عن الصيغ والأسعار:

عمرة الرفاهة ب : على بُعد 250 مترًا من الحرم – فندق Prestige Al Mashaer بمكة المكرمة، وفندق Shazza Regency بالمدينة المنورة.

السعر: 7.719 دينار تونسي

: على بُعد 250 مترًا من الحرم – فندق Prestige Al Mashaer بمكة المكرمة، وفندق Shazza Regency بالمدينة المنورة. 7.719 دينار تونسي عمرة الرفاهة أ+ : في قلب الحرم – فندق أبراج جميرة بمكة المكرمة، وفندق Shazza Regency بالمدينة المنورة.

السعر: 6.350 دينار تونسي

: في قلب الحرم – فندق أبراج جميرة بمكة المكرمة، وفندق Shazza Regency بالمدينة المنورة. 6.350 دينار تونسي عمرة الرفاهة أ : في قلب الحرم – فندق Swiss Al Maqam بمكة المكرمة، وفندق Shazza Regency بالمدينة المنورة.

السعر: 5.699 دينار تونسي

: في قلب الحرم – فندق Swiss Al Maqam بمكة المكرمة، وفندق Shazza Regency بالمدينة المنورة. 5.699 دينار تونسي عمرة الرفاهة ج+: على بُعد 750 مترًا من الحرم – فندق Manarat Ghazza بمكة المكرمة، وفندق Shazza Regency بالمدينة المنورة.

السعر: 4.299 دينار تونسي

وتُبرز هذه الأمثلة منطقًا واضحًا: عروض منظّمة، بمدد إقامة محددة وخدمات مفصّلة، بما يتيح للمسافر معرفة ما يقتنيه بدقة وشفافية.

لماذا تُعدّ المرافقة أساسية… خاصة للعائلات؟

العمرة، سواء أُدّيت فرديًا أو عائليًا، ليست رحلة سياحية عادية. فهناك الازدحام، والإرهاق، وتعدد التنقلات، والإجراءات. وفي هذا السياق، تتحول المرافقة إلى عنصر راحة حاسم: من يوجّه، ويشرح، وينظم، ويتوقّع.

وبالنسبة للعائلة، تمثل المرافقة غالبًا صمام الأمان الأفضل: السفر مع وكالة موثوقة يعني السفر بقدر أقل من القلق.

وهنا تتجلى قوة التعهّد: مستوى موحّد من التأطير في صيغ أ وأ+ وب وج+، بهدف واحد واضح، هو تمكين المعتمر من أداء العمرة بقلب مطمئن، لا وسط توتر وانشغال دائم بحل الإشكالات.

الرفاه الحقيقي: السفر براحة البال

مختصر القول، لا يختزل اختيار باقة العمرة في السعر فقط.

العنصر الأهم هو الطمأنينة: أن تعلم أن كل شيء منظَّم، وأن هناك من يرافقك، وأن عائلتك بين أيدٍ أمينة. ومن خلال عروضها الأربع أ وأ+ وب وج+، تقدّم «ليبيرتا للأسفار» مقاربة بسيطة وواضحة: ميزانيات مختلفة، لكن بنفس الحرص على الجودة والمرافقة.

