عمر الرقيق يؤكد فخره بالانتماء إلى المنتخب التونسي و استعداده للدفاع عن ألوانه

بالتنسيق مع الناخب الوطني صبري اللموشي، إلتقى مساء اليوم المدير الرياضي للمنتخب التونسي زياد الجزيري باللاعب التونسي عمر الرقيق، وذلك عقب نهاية المباراة التي خاضها فريقه نادي ماريبور ضمن منافسات البطولة السلوفينية.

و خلال هذا اللقاء، عبّر عمر الرقيق عن اعتزازه الكبير بالانتماء إلى المنتخب التونسي لكرة القدم، مؤكداً رغبته الصادقة واستعداده الكامل لتقمّص زيّ المنتخب الوطني والدفاع عن ألوان تونس بكل فخر و مسؤولية، ودون أي شرط.

